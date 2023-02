Tamara Gorro incendia las redes con un posado en topless y transparencias

Tamara Gorro sigue peleando contra sus problemas de salud mental. Cada día parece estar mejor la televisiva, que es una de las influencers más activas de España desde hace tiempo. La ex mujer de Garay lleva años compartiendo su rutina diaria, sus pensamientos, sus alegrías y sus penas con sus varios millones de seguidores. Y de vez en cuando publica también sugerentes posados que incendian las redes, como el último de ellos, en el que aparece en topless y con transparencias, que suma más de 10.000 likes en unas horas, entre ellos los de Casillas y Garay.

Una Tamara Gorro que el pasado mes de diciembre anunció que su reconciliación con Garay no había salido como ambos habrían deseado, razón por la que finalizaron su historia de amor de manera definitiva. Así lo contó la protagonista en sus redes sociales, armándose de valor para dar una información muy dolorosa para ella. «Creo que es algo que cuando se toma una decisión, que viene gestada desde hace tiempo, duele, pero yo me quedo con lo positivo. Yo no pierdo a Ezequiel, ni él me pierde a mí, sino que yo gano a una persona de por vida», dijo.

«Lo más bonito que puede existir es que tengas muy buena relación con tu expareja y mi amor va a estar de por vida. Creo que lo más bonito cuando te divorcias de una persona es saber que la vas a tener de por vida. Muchas veces no se pierde a un marido, se gana una persona. Lo voy a tener de por vida», añadió la televisiva, visiblemente afectada por esta separación definitiva.

«La anterior vez, que no era un divorcio, cometí un error, hablar más de la cuenta y Ezequiel sufrió mucho y esta vez he decidido no decir nada. Soy la responsable de que públicamente pueda haber repercusión y tengo esa doble responsabilidad. Yo no me desvinculo, sino que le voy a proteger toda mi vida», finalizaba Tamara Gorro, que días después en Telecinco reconocía lo siguiente: «No soy feliz, estoy perdida y necesito encontrarme».