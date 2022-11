El desnudo integral de Tamara Gorro que desafía la censura y sube la temperatura

Tamara Gorro, que sigue peleando contra sus problemas de salud mental, es una de las influencers más activas de España. La mujer de Garay lleva años compartiendo su rutina diaria, sus pensamientos, sus alegrías y sus penas con sus varios millones de seguidores. Y de vez en cuando publica también sugerentes posados que incendian las redes.

No es la primera vez que la televisiva se desnuda para posar en Instagram como ha hecho recientemente en un post que ha recibido cientos de elogios pero también muchas críticas, pues algunos de sus seguidores no entienden la necesidad de publicar fotografías desnuda. Se trata de un posado en un estudio con uno de sus fotógrafos de confianza, que la ha retratado mirando a cámara y tapándose los pechos con las rodillas para poder burlar la censura que impone la red social, que no permite que se muestren pezones femeninos.

Solo con unas botas

La que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no lleva nada de ropa en esta foto, pero sí que luce unas altas botas negras y su nuevo color de pelo, un tono cobrizo que está arrasando. «Simplemente yo», ha sido el texto que ha escogido la influencer para acompañar a esta publicación, cuya zona de comentarios se ha llenado de críticas de usuarios que creen que no es «de sus mejores fotos» y que «no hay necesidad» de posar desnuda.

«Ya no sabes cómo llamar la atención», «Dejas demasiado a la vida», «Necesitas coger unos kilos», son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Tamara Gorro, que ha decidido contestar a todos ellos en sus historias, donde ha comentado que solo se está mostrando tal cual es: «Esta también soy yo, simplemente yo, como si fuera con bata y sin maquillar».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)



xxx