Javier Tebas ha sido el último en verter agua fría sobre el sueño más caliente de Joan Laporta para la próxima temporada. El presidente de la Liga se ha pronunciado públicamente sobre las opciones de que el Barcelona contrate en verano al delantero noruego Erling Haaland y ha sido más que rotundo, pintando un panorama muy oscuro para el club azulgrana.

«Los números económicos del Barcelona son públicos y el control económico de la Liga también es público, está en nuestra página web. Se tendrían que dar muchas circunstancias para que el Barcelona pudiera fichar a Haaland, y Haaland está en manos de Raiola, que no vende chuches, vende caro. Si me preguntas si lo veo posible, yo digo que no. Es muy complicado que la masa salarial del Barcelona pueda dar para fichar a ese jugador», valoró Tebas ante la prensa en Port Aventura.

El delantero noruego sigue brillando en el Borussia Dortmund y su agente Mino Raiola ha repetido en numerosas ocasiones que Haaland podría cambiar de aires el próximo verano. Recientemente, aseguró que el Barcelona es uno de los clubes que tiene opciones de llevarse el gato al agua junto con Real Madrid, Bayern de Múnich y Manchester City, pero Tebas cree que Laporta carece de músculo económico para acometer esa operación.