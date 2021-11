Javier Tebas no sabe la diferencia entre un vuelo charter y un vuelo privado. El presidente de la Liga manifestó en la red social Twitter que él y su equipo cogen vuelos charter para acudir a eventos «exclusivamente profesionales si hay motivos ineludibles». Pues bien, en OKDIARIO queremos aclarar al máximo mandatario de la Liga la diferencia que existe entre un charter y un vuelo privado.

Lo único en común que tiene vuelo charter con uno privado es que no se comercializan por los canales habituales de venta como las aerolíneas regulares. El resto son diferencias bastante obvias y consisten en que un charter lleva a más de tres pasajeros –como no fue el caso de Tebas en su superviaje a Mónaco–, no poseen un catering vip, hay menos privacidad ni los charter suelen volar a destinos donde no aterrizan las aerolíneas regulares. El presidente de la Liga ha volado en avión privado a Ginebra, Niza y Sevilla en los últimos dos meses habiendo vuelos regulares a estos destinos desde Madrid.

Tebas se ha escudado en su responsabilidad como mandatario que gestiona 2.200 millones para abonarse a ese tipo de vuelos. El dinero que gasta en este tipo de vuelos denota una gestión poco responsable del presupuesto que los clubes le han cedido y para muestra un botón.

¡Y un helicóptero!

El presidente, en lugar de hacer el trayecto en coche de 31 minutos hasta el Foro Grimaldi de Mónaco, optó por moverse en un helicóptero privado tardando el mismo tiempo o más que haciéndolo por tierra. Tebas optó por la empresa Héli Sécurité, famosa por mover a celebridades del cine, para hacer un recorrido de ocho minutos según el plan de vuelo, pero entre despegue y aterrizaje perdió otros tantos minutos.

Su helicóptero no se posó directamente en el famoso lugar de eventos monegasco, sino que tuvo que descender al principio de la ciudad obligando al mandatario de a un viaje extra en coche de 11 minutos en el mejor de los casos sin tráfico. En el caso más barato, siempre según la web de Héli Sécurité, un trayecto de este tipo con el peor helicóptero sale por 1.500 euros aunque puede subir hasta 2.200 euros, a lo que hay que añadir el shuttle posterior. Tebas siempre se decanta por una Mercedes V si está disponible.

Así es la vida de estrella del presidente de la Liga gracias al silencio de unos clubes que esperan que pronto pueda firmar resolver el asunto de los derechos audiovisuales y el contrato hipotecario con CVC. Esperemos que por el bien del fútbol español sepa distinguir mejor las que cosas que las diferencias entre un avión privado y un vuelo charter.