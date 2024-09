Tebas hace de juez y pide para el Manchester City «la sanción que se merece»

Javier Tebas volvió a hablar del caso de las 115 irregularidades financieras a las que se enfrenta el Manchester City y pidió a la Premier League que le imponga «la sanción que se merece». Sus palabras llegan en medio de la investigación que se está llevando a cabo por este motivo y un juicio que arranca esta semana en Inglaterra. Se prevé que se conozca el veredicto a lo largo de la primera mitad de 2025 tras una audiencia que durará en torno a diez semanas.

El presidente de la Liga EA Sports fue preguntado de nuevo por este asunto y dejó bastante clara su opinión. Tebas es famoso por cortarse poco en cualquier tema futbolístico y la posible sanción al City no ha sido menos, erigiéndose como juez al pedir medidas contra uno de los rivales más importantes de los últimos años contra los equipos españoles, especialmente el Real Madrid, que le derrotó en cuartos de final de la última Champions League.

«La Premier League no debería ceder ante la presión, ¿no? El Manchester City es un club más y, cuando lideras una asociación, tienes que actuar», dijo. Su declaración va más allá, añadiendo que la justicia no debe entender de equipos grandes o pequeños. Y es que una medida dura, como puede ser el descenso a Segunda División, cosa que parece improbable, o la pérdida de un número considerable de puntos, podría suponer un boom en el fútbol europeo.

«La Premier League no debería hacer distinciones entre clubes grandes y pequeños, importantes y no importantes. El Manchester City es un miembro de la asociación que ha cometido irregularidades y debería recibir la sanción que se merece. De lo contrario, la competición perderá su autoridad», insistió.

Tebas pide la sanción que se merece al City

«Hay más de 115 acusaciones. No lo sé todo, pero sé lo que pasó con el caso UEFA del Manchester City, y bastante bien. No olvidemos que la UEFA sancionó al City al no permitirle competir en la Champions League. Luego, el TAS, en una decisión muy controvertida, los absolvió en lugar de acusarlos. Yo diría que ese fue uno de los mayores fracasos en la historia del TAS en un tema legal. Quedó demostrado que deberían haber sido sancionados y algunos de esos cargos ahora están siendo perseguidos por la Premier League», explicó.

Y por último, Tebas confió en la seriedad del campeonato británico para que le imponga al City una sanción esperada por muchos: «Puedo decirles que todo el mundo sabe cómo ha actuado el City en los últimos años. Espero que sea solo una cuestión de pruebas y que la Premier League sepa demostrarlo bien, porque los hechos son claros. He hablado con muchos clubes de la Premier League y la mayoría entiende que el City debería ser sancionado».

De hecho, hace pocos días Pep Guardiola, entrenador del City, respondió a Tebas e incluso se alineó con él: «Tal vez tenga razón, todos los equipos de la Premier League quieren que seamos sancionados, eso es seguro. Estoy de acuerdo con Tebas por primera vez, y espero que sea la última. Por eso le digo al señor Tebas y a los equipos de la Premier League: esperen a que el comité independiente tome una decisión. La justicia está ahí en una democracia moderna, así que esperen a que tome una decisión. No es más complicado que eso».