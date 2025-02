Tebas deja ChatGPT sin servicio en España y provoca la ira de los usuarios con su censura en la red

Javier Tebas ha provocado un apagón de ChatGPT en España y con ello ha traído una lluvia de críticas por parte de los usuarios con las restricciones en la red que ha impuesto el presidente de la Liga. Y es que este fin de semana, millones de internautas españoles sufrieron problemas de acceso a sus servicios online favoritos debido a los bloqueos implementados por las operadoras de telecomunicaciones a instancias de la Liga, en su esfuerzo por combatir las emisiones deportivas no autorizadas.

A día de hoy, esta situación se ha vuelto tan recurrente que la noticia ya no sorprende a nadie. Sin embargo, llama mucho la atención que Tebas niegue que estos bloqueos estén impactando a grandes plataformas de Internet, a pesar de que servicios populares como ChatGPT se vieron claramente interrumpidos durante horas.

Cabe recordar que la patronal del balompié español cuenta con una sentencia judicial desde el pasado mes de diciembre que le otorga la capacidad de realizar bloqueos dinámicos sobre direcciones IP, lo que significa que no se limitan a restringir dominios específicos, sino que pueden afectar a una gama más amplia de servicios. Algunas teleco españolas han aceptado pasar por el aro en esta cruzada contra la neutralidad en Internet.

Momentos críticos

Esta serie de bloqueos que están ejerciendo desde la Liga son aplicados únicamente en momentos críticos como el inicio de partidos relevantes. Por ejemplo, durante el encuentro entre Real Madrid y Girona, la plataforma Cloudflare registró un significativo aumento de incidencias, dejando a millones de usuarios sin acceso a su plataforma desde las 16:00 hasta las 16:45 horas.

Lo mismo les sucedió a los usuarios de ChatGPT en España, que se encontraron con mensajes de error en sus navegadores al intentar acceder a causa de estos bloqueos. La falta de transparencia en el proceso es una de las críticas más comunes, ya que las operadoras no avisan sobre dichas restricciones, dejando a los usuarios en la incertidumbre.

Tebas carga contra Cloudflare

El mandamás de la Liga arremetió contra la infraestructura de Cloudflare en una entrevista e hizo afirmaciones serias sobre su papel en la difusión de contenido ilegal, incluyendo estafas y páginas de pornografía infantil. Tebas recalcó en que el verdadero problema reside en el modelo de negocio de Cloudflare, dando a entender que utiliza su reputación como proveedor de ciberseguridad para ocultar actividades ilícitas.

A pesar de estas acusaciones, Tebas recordó que los bloqueos no afectan a un número significativo de personas y tilda de exageradas las quejas de Cloudflare sobre millones de usuarios afectados. Asimismo, el patrón de la Liga desafió a quienes están en contra de estas medidas a presentar pruebas concretas de que hay usuarios legítimos afectados, argumentando que no ha recibido quejas formales sobre el problema.

No obstante, la incapacidad de acceso a ChatGPT hace dudar de esta afirmación y plantea serias dudas sobre cómo perciben esta situación los pequeños negocios online, que pueden perder potenciales clientes debido a bloqueos imprevistos. Del mismo modo, la postura de Tebas también ha incluido descalificaciones hacia los usuarios que se quejan de los bloqueos mencionados.

«La culpa es de Cloudflare por utilizar a ese ‘friki’»

El patrón de la Liga no se mordió la lengua y llamó «friki» al director de RedesZone, Sergio de Luz, por simplemente monitorizar los bloqueos a Cloudflare que están afectando a miles de usuarios en España. «La culpa es de Cloudflare por utilizar a ese ‘friki’ y poner su web compartiendo con delitos contra la propiedad intelectual y ya no sólo con delitos contra la propiedad intelectual, también de pornografía infantil», señaló Tebas.

«Cloudflare es el culpable por permitir compartir, está utilizando a la gente legal como escudos digitales. Si cada fin de semana hay unas 3.000 IPs piratas, el 40% están anonimizadas por ‘Cloudflare’. También hay otras compañías como Amazon, Google, que también anonimizan, pero en un porcentaje menor», sentenció el dirigente.

Hola @Tebasjavier, has hablado de un friki que abre la puerta del garaje y no podía con los bloqueos que habéis hecho. Ese soy yo. No he pirateado nunca el fútbol porque simplemente no me gusta. Si quieres un día quedamos y te lo explico encantado. Un saludo. https://t.co/rtcedQ26FH — Sergio de Luz (@Sergio_deLuz) February 23, 2025

«Hola@Tebasjavier, has hablado de un friki que abre la puerta del garaje y no podía con los bloqueos que habéis hecho. Ese soy yo. No he pirateado nunca el fútbol porque simplemente no me gusta. Si quieres un día quedamos y te lo explico encantado. Un saludo», respondió Sergio de Luz.

Tebas resaltó también que no le da ningún «miedo» enfrentarse a compañías como Google o Cloudfare. «La Liga es un gigante del deporte y muy respetada a nivel mundial, ¿por qué tener miedo si están siendo cooperadores de un delito de robarnos la propiedad?. Si esto sigue así en cuatro o cinco años el fútbol estará en la ruina, no es ser valientes, es ser coherentes y responsables», aseguró.

A su vez, el presidente de la Liga recordó que Google «ya está imputado o investigado en cinco países como cooperador necesario o como beneficiario del delito contra la propiedad intelectual», mientras que Cloudfare se quiere aprovechar de tener «el 85% del mercado de la ciberseguridad».