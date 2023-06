El futuro de David de Gea en el Manchester United sigue siendo una incógnita. El guardameta termina contrato en dos días, el 30 de junio, y cuando todo parecía listo para que el español continuara en los red devils todo se ha torcido en el último momento. El ex del Atlético había aceptado la oferta de renovación a la baja del club, y llegó a estampar su firma en el nuevo contrato, pero el United se arrepintió antes de firmar y le retiró la oferta.

En Inglaterra aseguran que el motivo de que la entidad de Mánchester haya cambiado de idea es Erik ten Hag. El entrenador neerlandés no tiene claro que De Gea siga siendo su portero titular y quiere buscar un recambio en el mercado, de ahí que el club le haya retirado la oferta en el último instante. Al parecer, el portero había aceptado renovar a la baja y no ser el jugador mejor pagado de la plantilla. De hecho, el ex internacional español llegó a estampar su firma en el nuevo contrato.

Los agentes del jugador y el club de Old Trafford tenían un acuerdo para prolongar la estancia del meta en el United, pero la entidad británica se ha echado para atrás a última hora y le ha hecho otra oferta todavía más baja que la anterior. Las dudas de Ten Hag con el español han provocado que De Gea siga sin contrato a dos días de finalizar el actual. Los últimos rumores apuntan a que los red devils querrían fichar a Onana, guardameta del Inter, e incluso se habría reunido con sus agentes. Sin embargo, el alto coste del fichaje hace que suenen otros nombres como el de David Raya o Diogo Costa.

Según publica el Daily Mail, el acuerdo entre De Gea y el United se cerró hace tiempo pero las dudas de Ten Hag han provocado un giro radical en el futuro del portero español. Ahora está por ver si el ex del Atleti acepta la nueva propuesta por menos dinero aún o no. En caso de que diga que sí, el club inglés acudiría al mercado en busca de un segundo portero y no un titular.