El sueño que Alcaraz quiere cumplir junto a Nadal en 2024

Roland Garros 2023 será el torneo en el que se viva, por primera vez de forma tan marcada, el camino de la sucesión dentro del tenis español, en un escenario que obligatoriamente y debido a la fuerza histórica de sus protagonistas también obliga a enfocarlo desde un prisma mundial. Rafa Nadal, el tenista más laureado de la historia en tierra batida y con 14 Copas de los Mosqueteros en su museo, cede, lesionado y retirado temporalmente, la posibilidad de asaltar su trono a Carlos Alcaraz, flamante número uno de la ATP a sus 20 años y candidato a ganar en París. En medio de este relevo generacional surge un sueño, olímpico, del joven, que mucho tiene que ver con Roland Garros y con uno de sus referentes.

Carlos Alcaraz está a escasos días de debutar en el primer Roland Garros en el que es considerado como gran favorito a la victoria final. El tenista murciano se distingue dentro de la pista por su talento, superioridad y determinación, pero fuera de ella también cuenta con rasgos distintivos, en este caso la sinceridad y la ambición que, sin dejar de lado la amabilidad ante la prensa, siempre deja patente, sin tapujos.

Alcaraz está en Roland Garros, territorio acotado de Nadal, 14 veces campeón en París. Acude a su rueda de prensa previa al torneo y sabe que le preguntarán por Rafa, posiblemente también en algún elemento que le pueda relacionar con él. El trono del manacorí está en juego y Carlitos se sabe candidato. «Obviamente, estando Rafa aquí hace que todo sea más complicado, porque este es su torneo, pero yo siempre he dicho que nunca le he tenido miedo a nadie y aunque hubiera estado él no creo que hubiera tenido menos posibilidades de ganar», cuenta la perla de El Palmar, primer cabeza de serie de Roland Garros.

«Yo soy así de ambicioso. Tampoco siento tanta presión porque ahora los ojos estén más o menos en mí, o porque la gente pueda esperar algo, sino que simplemente trato de fluir y mostrar mi mejor juego», completa de forma inmediata Alcaraz, sabedor de sus posibilidades de hacer algo grande en Roland Garros, donde además de Nadal, también, entre otros españoles, pudo ganar su entrenador y mentor, Juan Carlos Ferrero, 20 años antes de que él tenga la oportunidad de su vida en el torneo predilecto para el aficionado patrio.

Nadal y Alcaraz, juntos en los Juegos Olímpicos

Alcaraz habló de Nadal con respecto a la posibilidad de sucederle en el palmarés de Roland Garros, pero también lo hizo sobre otra opción, en este caso mirando a 2024, cuando Rafa regrese, si su físico lo permite, a realizar una gira de despedida que tendrá una parada importante en los Juegos Olímpicos de París, cuya competición tenística se disputará en Roland Garros. «Para mí sería un sueño poder jugar el dobles con Rafa, pero todavía queda un año y todavía pueden sucedernos muchas cosas, tanto a él como a mí. Esperemos que ambos podamos participar y, como digo, sería un sueño poder jugar con él». Carlitos ya ha lanzado el anzuelo de lo que podría ser uno de los grandes momentos de los Juegos. Con 17 años de diferencia, el mejor tenista de la historia y aquel que apunta a acompañarle en el futuro podrían batallar juntos en uno de los últimos bailes de la leyenda.