El arriesgado nuevo look de Carlos Alcaraz para Roland Garros

Carlos Alcaraz aspira a conquistar Roland Garros. El joven murciano llega a París como favorito y reconoce ser uno de los candidatos ganar el Gran Slam, en el que no estará Rafa Nadal por lesión. El número 1 de la ATP afrontará a sus 20 años su tercera presencia en el cuadro final del torneo, para el que incluso ha decidido cambiar de look, apostando por un arriesgado corte de pelo que ha publicado su propio peluquero en redes sociales.

Los peinados de Carlos Alcaraz han desatado multitud de comentarios en redes sociales desde su explosión como tenista. A diferencia de otros deportistas que siempre cuidan al detalle su corte de pelo, al murciano no le preocupa demsaiado. Sin embargo, ha querido pasar por chapa y pintura en su tierra natal justo antes de Roland Garros.

💇🏻‍♂️ Últimos retoques antes de empezar a competir en Roland Garros. 🇫🇷 Carlos Alcaraz viaja hoy a París. Mañana (14:00h) se celebrará el sorteo del cuadro, en el que parte como primer cabeza de serie. Vía IG Pipebuenobarber pic.twitter.com/AQ1wGlvIiH — Germán R. Abril (@gerebit0) May 24, 2023

Alcaraz se ve preparado para todo en París: «Me pongo en la en la lista de candidatos a ganar Roland Garros y no tengo miedo a decirlo. No tanto por resultados en tierra batida sino también por la confianza que tengo. Pero también hay otros grandes jugadores como Rafa Nadal, si es que estuviera; Novak Djokovic, Jannik Sinner, Holger Rune, Felix Auger-Aliassime. Es un amplio abanico de jugadores llamados a pelear por grandes cosas», dijo en rueda de prensa hace unos días.

Pese a su derrota en Roma, llega como número uno: «Venía con mucha carga y exigencia física y más mental. Llevaba muchas semanas con esa exigencia y sin poder descansar y, aunque quiero ganar cada torneo al que voy, me tomo las cosas desde el lado positivo y esta derrota me permite descansar y entrenar con una carga alta de cara a Roland Garros. En ese sentido me viene bien estar en casa y entrenar con la mirada puesta en Roland Garros».

«No le doy demasiadas vueltas al ránking, aunque sé que si quiero mantener esta condición debo hacerlo bien en cada torneo. Si disfruto y me divierto vendrán buenos resultados y los puntos que me hagan tener una buena clasificación en la ATP», dijo con su habitual naturalidad Alcaraz.