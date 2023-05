El bombazo de Carlos Alcaraz que nadie imaginó: estuvo con una joven de ‘La Isla de las Tentaciones’

Carlos Alcaraz se ha convertido, por méritos propios, en una de las grandes estrellas del deporte a nivel mundial. El tenista español, con 20 años recién cumplido, es un reclamo dentro de las pistas merced a su condición, vigente, de número uno del ranking ATP, y a títulos tan meritorios como el US Open 2022 o sendos dobletes en el Trofeo Conde de Godó y en el Mutua Madrid Open, logrados de forma consecutiva. Sin embargo, parte del elemento mediático que rodea a las figuras del deporte lleva hacia su vida personal, y aquí sale a la luz una posible relación sentimental de Alcaraz con una famosa concursante del reality La Isla de las Tentaciones.

La vida amorosa de Carlos Alcaraz era, hasta hace muy poco, círculo cerrado para los medios de comunicación y para tranquilidad del propio tenista, poco dado a hablar de sus escarceos. Muy familiar y aún asombrosamente joven, los triunfos de Carlitos, sin embargo, le han convertido en una figura de referencia tanto en términos deportivos como mediáticos, siendo imagen de muchas marcas, lo cual deriva en eventos y en conocer a otras personas famosas.

Así podría haber llegado una supuesta relación amorosa de Alcaraz con una de las concursantes de La Isla de las Tentaciones, el famoso reality de Telecinco en el que acuden varias parejas a ponerse a prueba con otros tentadores y tentadoras, con los que convivirán y medirán su capacidad de fortaleza en lo que al noviazgo se refiere. Según informa la periodista especializada en temas del corazón, Laura Fa, Carlos Alcaraz habría tenido un escarceo con una de las protagonistas de LIDLT2.

Hablamos de Melodie Peñalver, concursante de la segunda edición, que actualmente tiene 28 años, ocho más que Alcaraz, y que habría coincidido con Carlitos en una cita en la que ambos tuvieron algo más que palabras. La periodista que da la información habla de que Carlos Alcaraz y Melodie habrían tenido encuentros esporádicos, aunque deja en el aire si se siguen viendo en la actualidad. Por tanto, no se trataría de una relación sentimental como tal, pero Fa sí cuenta que Alcaraz se quedó impresionado con la ex concursante de la Isla de las Tentaciones. «Flipado con ella estaba», afirma la informadora.

¿Quién es la novia de Carlos Alcaraz?

Alcaraz, como ha reconocido en alguna ocasión, no tiene novia actualmente, aunque este romance que se le atribuye con Melodie, de la Isla de las Tentaciones, no es la única relación que los medios han hablado sobre Carlos. La misma periodista que da la información sobre este bombazo también habla de que el número uno del ranking ATP ha tenido encuentros amorosos con una de las cantantes más reconocidas del momento, la también española Ana Mena. Asimismo, se sabe que Alcaraz tuvo una novia en el momento que dio los primeros pasos de su carrera deportiva, pero esta relación no fue a más y es pasado para la joya de El Palmar.