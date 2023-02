Carlos Alcaraz responde a la pregunta del millón: ¿Tiene novia?

Carlos Alcaraz es uno de los deportistas más mediáticos del momento, no sólo en España si no en todo el mundo, merced a su explosión meteórica en el circuito ATP en el año 2022, en el que logró coronarse como número uno del mundo tras conquistar el US Open. El joven, de 19 años, ha pasado de vivir una vida muy tranquila en su Murcia natal a tener que enfrentarse casi cada día a los medios y a todos sus aficionados. Muchos de ellos se hacen la misma pregunta, que ahora el tenista responde. ¿Tiene novia Carlos Alcaraz?

Ha sido en Argentina, con motivo de su debut en la temporada 2023, cuando Carlos Alcaraz ha respondido a la pregunta del millón y, de paso, despejado las dudas de tantos sobre su situación sentimental. Cabe recordar que el español tiene apenas 19 años, una edad en la que muchos están teniendo su primera relación, por lo que la variable del matrimonio, y sobre todo que este fuese desconocido, no se evaluaba entre las posibilidades a tener en cuenta.

En un juego promocional con la organización del Argentina Open, Alcaraz fue cuestionado sobre su regreso a la competición y otras preguntas del ámbito del tenis, pero también abordó temas personales, como el de su estado actual en cuanto a si tiene o no pareja. Se le pusieron sobre la mesa algunas de las preguntas más repetidas sobre él en Google y no tuvo más remedio que contestar. Una de ellas era, por supuesto, si tenía novia, y Carlitos desveló la exclusiva. «No tengo novia, estoy soltero», comentaba, asegurando que en estos momentos está «centrado en el tenis», pero sin embargo, no se encuentra «cerrado» a encontrar el amor.

Toda una declaración de intenciones del tenista español, actual número dos del ranking ATP –perdió el uno a manos de Djokovic recientemente–, al que no le ha afectado lo más mínimo la fama pese a su juventud. Es más, Alcaraz ha demostrado un carácter abierto y cercano que le hace casar a la mil maravillas con aficionados y medios de comunicación. Así, las marcas quieren contar con él y además de Nike y Babolat, las principales que vemos en cada partido, Alcaraz fichaba recientemente por Calvin Klein, formando parte de un anuncio en ropa interior que no ha pasado desapercibido.

Alcaraz, orgulloso como modelo

‘Carlos Alcaraz modelo’ es otra de las principales búsquedas sobre el tenista en Google últimamente y como era de esperar, el de El Palmar también tuvo que responder sobre esta faceta. Lo hizo con absoluta naturalidad y bromeando. «Si no me hubiera ido bien en el tenis, pues hubiera sido modelo», decía un tenista que también ha contado con la oportunidad de mostrar su envidiable físico, trabajado cada día con su equipo en pos del mayor rendimiento deportivo, en la portada de una publicación de renombre como la revista Men’s Health.