Suecia – España: horario y dónde ver en TV y online el partido de la selección femenina

Un mes después de ser campeonas del mundo y con una polémica enorme de por medio, la selección española se enfrenta a Suecia, que podría boicotear el choque, en la jornada 1 de la UEFA Nations League. Será el estreno de Montse Tomé y todas las miradas estarán puestas en la nueva seleccionadora nacional después de todo el lío que hubo con la convocatoria y con las jugadoras como Patri Guijarro o Mapi León que abandonaron la concentración. Además, las declaraciones de Alexia Putellas no han ayudado a mejorar el ambiente en el vestuario.

Horario del Suecia – España

La selección española vuelve a vestirse de corto después de ganar el Mundial Femenino hace ya un mes en Sídney y ahora a las jugadoras les toca iniciar una nueva competición: la UEFA Nations League. El máximo organismo del fútbol europeo ha programado este partido entre España y Suecia para este viernes 22 de septiembre a las 18:30 horas, una menos si quieres disfrutar de este partidazo desde las Islas Canarias.

Dónde ver por TV el Suecia – España

El partido entre Suecia y España que se disputa en el estadio Gamla Ullevi correspondiente a la jornada 1 del grupo D de la UEFA Nations League será retransmitido en abierto en nuestro país, ya que la cadena pública RTVE lo emitirá. Será el canal de Teledeporte el que emitirá en directo por televisión este apasionante choque entre las nórdicas y las flamantes campeonas del mundo.

Además, todos aquellos aficionados que quieran disfrutar de la selección española podrán ver el encuentro contra Suecia también en streaming y en vivo online mediante la aplicación de RTVE Play. Por otro lado, en OKDIARIO te ofreceremos la mejor información acerca de todo lo que suceda en este Suecia – España de la UEFA Nations League que se disputa en el país escandinavo.

Dónde se juega y árbitro del Suecia – España

El estadio Gamla Ullevi, ubicado en Gotemburgo, será el escenario donde la selección española estrene su estrella sobre el escudo enfrentándose a Suecia. Inaugurado en 2009, este recinto sueco tiene la capacidad para acoger a unas 19.000 personas. La inglesa Rebecca Welch ha sido la colegiada designada por la UEFA para este encuentro de la Liga de las Naciones.

Cómo pueden boicotear el Suecia – España

Durante el último mes el fútbol femenino ha sido noticia por lo que ha sucedido tras el Mundial con el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Durante estas semanas todo ha sido muy convulso, con comunicados, declaraciones, denuncias y un largo etcétera que ha salpicado a la imagen de España. Esto ha llevado a Suecia, primer rival del combinado nacional tras ganar la Copa del Mundo, a intentar mostrar su apoyo a las jugadoras españolas.

La ex jugadora del Real Madrid Kosovare Asllani ha asegurado que la selección sueca plantea una acción para mostrar su apoyo a las futbolistas españolas. No ha especificado de qué se trata para que la UEFA no lo impida, pero se especula que podría ser el presentarse en el verde con una pancarta o, incluso, una sentada una vez que comience el choque. Con cualquiera de estas acciones podrían enfrentarse a sanciones, pero no les importa con tal de posicionarse del lado de sus homónimas españolas.