Las elecciones en la Federación serán en el primer trimestre de 2024

«Las elecciones serán en el primer trimestre del 2024. Así nos lo ha solicitado ya la RFEF y lo hemos autorizado», así ha confirmado Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deporte (CSD), que las elecciones para elegir el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) será entre enero y marzo de 2023, por lo que por el momento se mantendrá al frente de la misma Pedro Rocha, sustituto temporal de Luis Rubiales.

El huracán y la crisis generada en la Federación y la selección española femenina sigue su curso. Pese a que las aguas parecían más calmadas tras aceptar las jugadoras la convocatoria de Montse Tomé, tras la reunión con el CSD, dos jugadoras de la absoluta, Mapi León y Patri Guijarro, y una de la sub-23, Claudia Pina, han abandonado la concentración.

«Lo solicitó así la RFEF y el CSD lo autorizará», fue lo que afirmó Francos referente a las elecciones de la Federación, declaraciones que realizó durante la despedida de la atleta Lydia Valentín en el Comité Olímpico Español, que se retira de la halterofilia tras un palmarés envidiable.

«Es importante que las jugadoras estén camino de Suecia, que mañana compitamos, ganar en normalidad, que ellas ganen en confianza. Todo eso transmite una mejor imagen hacia fuera que la de hasta ahora», reflexionaba Francos, que espera que la intermediación del Gobierno en este asunto, haya «iniciado el camino para cerrar definitivamente la crisis».

El máximo dirigente del CSD, que está a favor de las peticiones y reclamos de las jugadoras de la selección española femenina, exclamaba que «los compromisos hay que cumplirlos» y que ellas exigieron y solicitaron «los movimientos que habían pedido en su comunicado y si han empezado a cumplir con los primeros cambios», en relación , entre a la destitución de Andreu Camps como secretario general, por lo que entiende «que van a seguir cumpliendo lo que se comprometieron con las jugadoras».

Francos recalcaba que «el otro día estuvimos en claro riesgo de no poder competir en la Nations League, lo que el martes parecía estar en el precipicio, ha acabado siendo el inicio del camino para una solución. Esperamos que ganen confianza e ilusión por competir por España, el Gobierno les va a acompañar», y añadía: «Conozco los detalles y las exigencias de la reuniones en las que yo estaba. Pero las exigencias eran los cambios en departamentos que ellas pusieron en el comunicado del viernes, sin nombres. En las reuniones en las que estuvo el Gobierno, ellas dijeron que la RFEF sabía los nombres, y esta se comprometió a realizarlos. Yo no sé los nombres, es un tema ajeno al Gobierno, pero no es ajeno que si hay un compromiso de reestructuración, se tiene que producir, estaremos atentos».

«Lo que ha pasado tiene que servir para que la ley y la orden ministerial electoral corrija aquellas cosas que permitan tener los instrumentos para afrontar una crisis así», insistía, Francos, que sentenciaba: «Que el Gobierno pueda tomar decisiones cuando la situación es grave no es transgredir a autonomía, es garantizar que las federaciones van a funcionar bien y que vamos de la mano».

Candidatura de España al Mundial 2030

Por último, el presidente del CSD manifestó que la candidatura de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030 tiene «muchísimas posibilidades de ganar» y que hubo una reunión entre Pedro Sánchez y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que destacó positivamente: «El presidente del Gobierno se vio con Infantino, el tono fue cordial, bueno, la candidatura sigue a paso firme, las federaciones implicadas están en contacto y el Gobierno está empujando. Somos la mejor candidatura».