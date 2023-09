Lydia Valentín se retira con un palmarés de leyenda. La triple medallista olímpica en halterofilia y dos veces campeona mundial anunció este jueves su retirada deportiva en la sede del Comité Olímpico Español y pone fin a una trayectoria en la que se ha convertido en la mejor halterófila española de la historia. La deportista de Ponferrada se retira a los 38 años y con cuatro Juegos Olímpicos disputados en su carrera.

El evento, lleno de periodistas y medios acreditados, contó con la presencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español; Víctor Francos, presidente del CSD; Constantino Iglesias, presidente de la Real Federación Española de Halterofilia.

«He decidido que sea un acto pequeño pero con mucho valor», comenzaba desde la sede del Comité Olímpico Español. «Quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado y que han sido fundamentales en mi carrera deportiva».

«Hoy es el día que anuncio mi despedida, pero me gustaría que fuese una celebración a mi trayectoria. Me voy feliz, llena y muy agradecida. He conseguido europeos, mundiales y medallas olímpicas. He hecho historia en mi país. Estoy feliz por la decisión y ahora comienza una nueva etapa en mi vida», añadió Lydia Valentín.

«Gracias Comité Olímpico Español por ser mi casa siempre. Gracias Alejandro por ayudarme en mi carrera deportiva. Por darme tranquilidad y seguridad siempre. Cuando te pedí ayuda en lo personal, volví a recibir esa tranquilidad. Te quiero. Gracias a todos por formar parte de este maravilloso viaje», decía al presidente del CO, Alejandro Blanco.

De esta manera, Lydia Valentin pone punto y final a una exitosa carrera deportiva en la que sus éxitos la han colocado como una de las mejores deportistas de la historia de España. Entre sus logros se encuentran tres medallas olímpicas: el oro de los Juegos de Londres 2012, la plata de Pekín 2008 y el bronce de Río 2016. Aunque solo pudo subirse físicamente al podio en la cita brasileña, ya que las otras dos medallas llegaron años después al confirmarse que sus rivales habían dado positivo en controles antidopaje.

En Tokyo 2020, la berciana acabó décima después de arrastrar problemas en la cadera que le han impedido competir desde entonces, ni siquiera en el Mundial de este año en Riad, que le dejó sin opciones de participar en París 2024.

Además, Valentín atesora dos títulos mundiales (2017 y 2018) y cuatro títulos de campeona de Europa (2014, 2015, 2017 y 2018), así como otros ocho metales continentales -cinco platas y tres bronces- y dos del mundo -una plata y un bronce-.

Agradecimiento del COI

«Este día es siempre muy difícil. Es imposible poner en pocos minutos todo lo que representas para el deporte español. Querías una despedida con poca gente y eso refleja cómo eres», comenzaba Alejandro Blanco.

«Representas el éxito. Para mí lo que hay que estudiar en las universidades es a Lydia. Llegas a lo más alto del mundo y el camino que recorre. Lydia tiene un mérito especial que le hace única. Porque nunca ha competido en igualdad de condiciones. Eres un ejemplo. En tu deporte ha habido casos muy complicados. Tu vida es una leyenda. Esa historia hay que contarla bien y muchas veces», añadió el presidente del Comité Olímpico Español.