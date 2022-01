El caso Ousmane Dembélé va para largo. El atacante francés no entró en la convocatoria contra el Athletic porque no renueva y el Barcelona le quiere fuera en este mercado de invierno. El propio jugador se ha pronunciado públicamente, pero sigue recibiendo ataques. El último de ellos ha sido de Hristo Stoichkov, leyenda azulgrana que ha cargado contra Dembélé en la televisión mexicana TUDN: «Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manches el escudo. Deja la camiseta y dí ‘señores, me voy’».