Sorteo Champions y Europa League 2023: resumen y rivales

Sigue en directo el sorteo de los octavos de final de la Champions League que tiene lugar este mediodía en Nyon con el Real Madrid como único superviviente español entre los 16 mejores clubes europeos de la presente temporada. Los blancos buscan esquivar a los cocos Liverpool y PSG.

El último cruce de estos play off de la Europa League enfrenta al Salzburgo y a la Roma.

¡El rival del Sevilla será el PSV Eindhoven! Duelo complejo para lo andaluces para estar en la siguiente ronda.

El Bayer Leverkusen se cruzará con el Mónaco en el play off de la Europa League.

El Ajax de Amsterdam se enfrentará al Union Berlin en la Europa League.

El Shakhtar Donetsk tendrá que medirse al Rennes.

El Sporting de Lisboa será el rival del Midtjylland, tercer cruce del play off de Europa League.

La Juventus se enfrentará al Nantes en este primer emparejamiento en Europa League.

¡EL PRIMERO QUE CAE ES EL GORDO! ¡Ya tenemos el cruce del Barcelona! Los culés se verán las caras en este play off de Europa League ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo y Casemiro.

Bombo UEL: PSV Eindhoven, Rennes, Roma, Union Berlín, Manchester United, Midtjylland, Nantes y Mónaco.

Bombo UCL: Ajax, Bayer Leverkusen, Barça, Sporting de Portugal, Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Sevilla y Juventus.

Ya estamos en directo con el sorteo de play off de esta fase de Europa League.

Por potencial, el equipo de Mourinho y el de Ten Hag son los rivales a evitar para Barça y Sevilla en esta eliminatoria.

PSV, Rennes, Roma, Unión Berlín, Manchester United, Midtjylland, Nantes y Mónaco son los posibles rivales que tendrán para pasar de ronda en la Europa League tnato Barcelona como Sevilla.

Justo tras el sorteo de octavos de Champions League tocará el turno del play off de la Europa League, que mide a los segundos de grupo de la Europa League con los terceros de la Champions League, donde están Barça y Sevilla.

¡Y cae el segundo gordo del mediodía! El Paris Saint Germain se verá las caras con el Bayern de Múnich.

El Oporto se verá las caras con el Inter de Milan en esta primera eliminatoria del KO.

Bonito emparejamiento el que dejan Borussia Dortmund y Chelsea en estos octavos de final de la Champions.

El Eintracht de Frankfurt se verá las caras con el Nápoles.

El Tottenham Hotspur se verá las caras con el Milan en estos octavos de final de la Champions League

¡Cayó el gordo en Nyon! El Real Madrid se enfrentará a uno de los cocos del bombo 2, el Liverpool.

Ojo a este segundo emparejamiento para el Benfica, que se mide al Brujas.

El primer emparejamiento deja al RB Leipzig en duelo con el Manchester City.

Antes de que arranque el sorteo, desde la UEFA explican los pormenores del sorteo y los motivos que pueden llevar a no emparejar a según qué equipo. Está el ex madridista Hamit Altıntop como mano inocente.

El sorteo de los octavos de final de la Champions League está ya aquí. Desde Nyon ya conectaron con la previa, donde harán un repaso de los 16 clubes clasificado antes de dar rienda suelta al azar.

El Real Madrid es el único aspirante español en este sorteo y sus grandes peligros a evitar son Liverpool y Paris Saint Germain. El potencial de ambos es diferencial, muy por encima del resto de clubes del bombo 2, aunque las cosas no esté yendo del todo bien a los reds en este inicio de competición.

Las tarjetas con los nombres y las bolas de cada uno de los 16 clasificados para los octavos de final de la Champions League están ya listas en Nyon. Queda muy poco para saber los emparejamientos.

