El sorprendente mensaje de Rafa Márquez después del último tropiezo del Barcelona de Xavi

Sorprendentes y polémicas están siendo ya las últimas palabras de Rafa Márquez tras un nuevo varapalo del primer equipo del Barcelona. El entrenador del filial, que ya acaparó portadas tras sus declaraciones cuando Xavi Hernández anunció su marcha a final de temporada, ahora pasa a escena por un sorprendente mensaje en sus redes sociales relacionado con las apuestas… horas después del bochornoso empate del Barcelona ante el Granada.

Pocas horas después del empate del Barcelona en Montjuic ante el Granada, por 3-3, Rafa Márquez posteó un mensaje en sus redes sociales bastante desconcertante, a destiempo y que varios usuarios le recriminaron. «¡Hoy le ponemos pausa al esférico , porque el ovoide será el protagonista!

Así es, Hoy se juega el Super Bowl y la estrategia está en tus manos. Los momios están al rojo vivo en Apuestaganamx. Ingresa ahora. (Solo para +18)», publicaba el entrenador del Barça B sobre una casa de apuesta mexicana.

La casa de apuestas, que usa el gancho de «retiro inmediato» tiene en sus redes apenas 44 seguidores y sigue tan sólo a siete usuarios, entre los que se encuentran el propio Rafa Márquez y otro ex culé como Ronaldinho. También la Scuderia Ferrari, el Club Leon mexicano y otro tri como Santiago Gimenez.

¡Hoy le ponemos pausa al esférico , porque el ovoide será el protagonista!

Así es, Hoy se juega el Super Bowl y la estrategia está en tus manos. Los momios están al rojo vivo en @Apuestaganamx. Ingresa ahora. (Solo para +18) — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) February 12, 2024

El tweet de Márquez supera las 120.000 impresiones en X, y entre el casi centenar de respuestas hay muchas de decepción entre los aficionados. «Hoy no toca Rafa…», le dice un usuario que no ve oportuno, tras el empate del primer equipo y el ambiente caldeado, que publique un mensaje publicitario de una casa de apuesta mexicana.

Y es que no es el primer patinazo de Márquez este año. Hace unas semanas, pocos minutos después de que Xavi anunciara que no seguiría la próxima temporada en el banquillo del Barcelona, el mexicano se posicionó, dejándose querer: «Yo seguiré preparándome, obviamente, estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con los chicos. Es parte del proceso y llegará en su momento si me tiene que tocar. Pero lo más importante es seguir preparándome porque es mi segunda temporada como técnico aquí. Prepararme por si llega ese momento. A una oportunidad así no le puedes decir que no».

De hecho, pese a que esto se tomó como un gesto de torpeza por parte de la directiva culé, Márquez recientemente se reafirmó en su deseo de dar el paso adelante con el primer equipo en algún momento: «Esa es la idea, pero hay que prepararse muy bien. Si no es aquí, obviamente ir a buscar otros caminos para estar en la élite. Ojalá algún día ser entrenador del Barcelona o en la Selección».

Deco dejó claro a medios portugueses que el tiempo de Xavi está acabado y toca un cambio: «Tenemos que descubrir a alguien que rompa con el pasado de una vez por todas y avance hacia un nuevo paradigma. Tenemos un serio problema financiero entre manos y esa fue una de las razones por las que me contrataron. No tenemos dinero para las inversiones que hacen otros clubes millonarios y eso desanima a cualquier entrenador. En este momento no podemos proporcionarle estos medios».

Si los malos resultados son continuistas, la marcha de Xavi Hernández quizá se podría adelantar con respecto al plan inicial, pactada su continuidad hasta el final de temporada pese a todo. Márquez, como otro amplio número de candidatos, está en la lista de posibles nuevos inquilinos del banquillo blaugrana.