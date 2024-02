Deco sentencia a Xavi: «El método está agotado y hay que romper con el pasado»

El Barcelona volvió a llevarse un revolcón en Liga EA Sports ante el Granada y minutos después del empate se filtraron unas declaraciones de Deco que sonaron como una bomba en el Olímpico de Montjuic. El director deportivo habló de un «método agotado» desde Portugal y Xavi respondió a ello en una rueda de prensa que se celebró mientras Joan Laporta, que la volvió a liar en el palco, estaba reunido con su cúpula para tomar una decisión.

«La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto. Se necesita un cambio profundo. Hay un método que está agotado». Estas fueron las palabras de Deco a una revista de Portugal que hicieron retumbar los cimientos de Montjuic.

Después de que Xavi volviera a afirmar ante los medios que le une una gran relación con Deco, el director deportivo sentenció al entrenador con unas declaraciones que incluso hacen presagiar una despedida efímera.

«Tenemos que descubrir a alguien que rompa con el pasado de una vez por todas y avance hacia un nuevo paradigma», dijo Deco en una entrevista concedida en la revista Nascer do Sol en la que también quiso mandar un serio aviso al próximo inquilino del banquillo del Barcelona.

«Tenemos un serio problema financiero entre manos y esa fue una de las razones por las que me contrataron. No tenemos dinero para las inversiones que hacen otros clubes millonarios y eso desanima a cualquier entrenador. En este momento no podemos proporcionarle estos medios», dijo Deco en la entrevista.

Xavi responde a Deco

Xavi fue cuestionado sobre estas declaraciones de Deco en rueda de prensa minutos después del empate del Barcelona contra el Granada. Al entrenador culé le pillaron totalmente por sorpresa las declaraciones, tal y como evidenció con sus gestos ante los medios de comunicación.

«No es lo que a mí me comunica. Él cree en el modelo y en el ADN Barça, además ha jugado aquí. Yo no puedo decir nada más, no sé», afirmó un Xavi Hernández claramente sorprendido por las últimas declaraciones de Deco.

Ruben Amorin, uno de los candidatos al banquillo del Barcelona según se ha publicado en los últimos días, también fue cuestionado sobre su fichaje a la conclusión del partido que enfrentó al Sporting de Portugal contra el Braga.

«Es un hecho. Sólo quiero tener experiencia para ser entrenador del Sporting. Mientras los míos no recuerden que soy inexperto y sólo tengo cuatro años, ese es mi objetivo, volver a ganar títulos con el Sporting porque ha pasado un tiempo y ese es el único enfoque que tengo», afirmó sobre su posible fichaje por el Barcelona el entrenador portugués.