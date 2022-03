El futuro de Erling Haaland sigue siendo una de las incógnitas de la próxima temporada. El delantero noruego saldrá con casi total seguridad del Borussia Dortmund y no son pocos los equipos que andan tras de él, que le quieren y están dispuestos a hacer un gran esfuerzo por lograr su fichaje este verano. Cualquier mínimo resquicio que haga indicar que rumbo tomará gana relevancia, como fue el guiño que mandó al Barça uno de las personas más cercanas a la familia del delantero.

Jan Aage Fjortoft, ex internacional noruego, actual amigo íntimo y portavoz de la familia de Erling Haaland, dejó un mensaje bastante sorprendente en sus redes sociales tras el Clásico entre Real Madrid y Barça. El resultado y partido de los culés fascinó a Fjortolf, que escribió en Twitter: «¡Qué resultado del Barça! ¡Xavi y Aubameyang! Respeto». Eso escribía el noruego, repleto de exclamaciones y rendido al fútbol que desplegó el cuadro culé para llevarse el encuentro por 0-4 en territorio blanco.

What a result for Barca!!!!

Xavi!!!

And @Auba !!!! #Respect

— Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) March 20, 2022