Ancelotti es culpable

La culpa es de Ancelotti. El Real Madrid naufragó en el estadio Santiago Bernabéu ante el Barcelona y todas las miradas apuntan al entrenador, que no dio con la tecla en ningún momento. Sin Benzema, baja ante los azulgranas por lesión, el italiano apostó por dar entrada a Valverde, jugar sin delantero centro y meter a Luka Modric de falso nueve. Una idea que no tardó en hacer aguas por todos los lados. Los blancos sólo miraron a la cara a los de Xavi durante los 10 primeros minutos de partido, luego los azulgranas arrollaron a un equipo tremendamente inferior que en ningún momento se encontró sobre el césped.

Otra vez sin Benzema y otra sin delantero. Una idea por la que ya apostó, con un resultado muy malo, en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic. En San Mamés los blancos no fueron capaces de hacer daño al conjunto vasco, que terminó el encuentro clasificado para las semifinales. Frente al Barcelona se repitió la historia. El conjunto catalán desactivó la salida de balón madridista, hasta el punto de terminar asfixiando a un equipo que pudo terminar contento el encuentro tras ver que sólo habían encajado cuatro goles. Las sensaciones fueron horrorosas para los blancos.

Tras el encuentro Ancelotti asumió todas las culpas. No era para menos. También pidió que no se hiciera un drama de lo ocurrido. Eso no sucederá si dentro de 15 días el Real Madrid suma los tres puntos ante el Celta en Balaídos. Y también dejó claro que él no suele fallar dos veces. En esta afirmación está herrado, ya que ha tropezado con la misma piedra ante el Athletic y frente al Barcelona. Cuando no está Benzema el técnico transalpino no es capaz de dar con la tecla.

Una cúpula molesta

Parte de la cúpula madridista no está contenta con la gestión que está llevando a cabo Ancelotti esta temporada. El Real Madrid es líder, aventaja en ocho puntos al Sevilla, segundo clasificado, y está en cuartos de final de la Champions, pero durante estos meses de competición ha dejado partidos para olvidar. Duelos donde el equipo no funcionó y la responsabilidad fue del italiano. El primer gran batacazo de la temporada fue ante el Espanyol, cuando decidió dar descanso a Casemiro, no ser fiel al dibujo de 4-3-3 y terminó perdiendo. Contra el Athletic en Copa y frente al PSG en la ida de los octavos de final de la Champions los blancos tampoco respondieron mostrándose muy inferiores a su rival. La última página negra la han firmado contra el Barcelona.

En las altas estancias del Real Madrid no gusta la gestión que está llevando a cabo de la plantilla, ya que tiene a un número elevado de futbolistas fuera de la dinámica del equipo, y la excesiva importancia que tienen en las decisiones algunos miembros de su cuerpo técnico. Por delante tiene dos meses y medio para terminar el curso conquistando algún título. Todo lo que no sea ir a Cibeles complicará notablemente la continuidad del italiano en el banquillo del Santiago Bernabéu.