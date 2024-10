La sorprendente felicitación de Thomas Müller al Barcelona

Thomas Müller es uno de esos jugadores icónicos de esta generación que comienza a despedirse del fútbol. El alemán, a sus 35 años, cumple esta temporada su decimoséptimo curso en las filas del Bayern de Múnich, uno de esos jugadores que solo conoce un club en su etapa profesional y que cuenta con un palmarés envidiable, que lo ha ganado todo a nivel de clubes. Uno de esos jugadores que odias cuando no está en tu equipo pero que es imposible no amar si defiende tus colores. Un Thomas Müller que durante años fue la auténtica bestia negra del Barcelona y que el otro día, tras perder su segundo partido ante ellos en 10 encuentros, se rindió a su fútbol con una sorprendente felicitación.

No es nada habitual leer a futbolistas de otro equipo alabar al rival, menos un día después del partido y tras perder ante ello, sin necesidad, sin motivo aparente. Pero eso hizo Müller este jueves, tras perder el pasado miércoles ante el Barcelona por 4-1, una derrota ante los culés que no vivía desde mayo de 2015. Y es que a lo largo de la carrera de Müller, el delantero se habría enfrentando en nueve ocasiones a los culés con ocho victorias y solo una derrota, ésta salió cara ya que significó caer eliminados en 2015 en las semifinales en la Champions League.

Pero Müller demostró que es un futbolista con mucha clase, un señor, con una sorprendente felicitación a los culés tras perder en esta tercera jornada de la liguilla de la Champions League. El jugador del Bayern escribía en sus redes un mensaje dedicado al Barça y a su ex entrenador, Hansi Flick, escrito que acompañaba con varias imágenes del partido en las que aparecía pugnando la pelota con Íñigo Martínez y Robert Lewandowski.

«Felicidades al FC Barcelona y a mi ex entrenador Hansi Flick por su victoria contra nosotros ayer por la noche», esgrimía Thomas Müller en su perfil de Instagram, dándole la enhorabuena a los culés, que rompían una racha de resultados negativos ante el Bayern bochornoso, algo sobre lo que no quiso hacer mucho hincapié el alemán: «Para ser honesto no quiero analizar demasiado el juego. Nos mantenemos juntos como un equipo y nos centramos en nuestro próximo partido del domingo. Que tengas una buena tarde».

Thomas Müller, desde su primer enfrentamiento ante el Barcelona en las semifinales de Champions League 2012/13, ha sido siempre un dolor de cabeza para los culés. Ya en aquella eliminatoria, en la que los bávaros arrollaron con un 4-0 en casa y un 0-3 a domicilio, contó con tres goles del alemán y una asistencia. En total, en estos 10 partidos que ha vivido el delantero ante los catalanes, ha logrado ocho goles y dos asistencias, números que promedia al menos la participación en un gol por partido.

Müller, con 35 años recién cumplidos y contrato en el Bayern de Múnich solamente hasta 2025, pudo vivir este pasado miércoles su último enfrentamiento ante una de sus grandes víctimas a lo largo de su carrera, un Barcelona que se despojó del pasado de las goleadas que históricamente le había endosado en la última década el equipo bávaro.