Sorloth en la picota: podría salir en enero del Atlético

Alexander Sorloth está en la picota. El delantero noruego podría salir en enero del Atlético, club que no se siente satisfecho con la inversión hecha por su fichaje el pasado verano. Paralelamente el jugador tampoco está contento con su situación en el equipo y para acabar de cerrar el círculo Simeone no demuestra confianza en el futbolista desde el primer día, cuando le sustituyó en el descanso de la primera jornada de Liga pese a haber marcado un gol, el único que ha conseguido hasta ahora con la camiseta rojiblanca.

El ucraniano Dovbyk era en realidad el gran objetivo del Atlético para la delantera en este pasado mercado de fichajes. Puede parecer que son jugadores similares, pero entre los dos hay diferencias sustanciales, la mayor de las cuales es la velocidad, una cualidad esencial en el fútbol moderno. Se cayó la operación por la codicia de su representante y el ex del Girona se fue a la Roma, donde ya lleva cuatro goles marcados, uno de ellos al Athletic en la Europa League. Tras el no de Dovbyk hubo que ir a por Sorloth, que nunca había entusiasmado a Simeone, pero que era de las pocas opciones que se podía permitir el Atlético.

Los informes que se tenían del sueco Viktor Gyokeres eran mucho mejores, pero fue imposible llegar a lo que pedía por él el Sporting de Lisboa, que le tasó por encima de 100 millones de euros, una cantidad prohibitiva para los rojiblancos tras los 75 fijos y 15 en variantes pagados por Julián Álvarez. En consecuencia la solución fue Sorloth, por el que se abonó al Villarreal un fijo de 32 millones de euros más otros 10 en variables.

Sorloth pareció entrar con buen pie porque en su debut en Hong Kong marcó dos goles, pero fue un espejismo. Titular en el primer partido de Liga en Villarreal ante su ex-equipo, apenas tocó el balón en la primera parte aunque, por caprichos del fútbol, en el descuento anotó el gol del empate de un remate de cabeza a bocajarro. Ni siquiera eso le salvó de que Simeone le sustituyera en el descanso.

A partir de ahí ha sido cada vez más evidente que el entrenador no sabe qué hacer con él porque el jugador no le ha respondido. Dio un pase de gol a Correa en Bilbao, pero poco más ha hecho. No ha vuelto a marcar y las pocas ocasiones que ha tenido las ha desperdiciado. Eso sí, ayer batió a su compañero Oblak en el partido de selecciones entre Noruega y Eslovenia que acabó con victoria escandinava por tres goles a cero (los otros dos los marcó Haaland).

Su rendimiento al regreso del parón va a ser decisivo para el futuro de Alexander Sorloth, pero si sigue así es más que probable que en enero se le abra la puerta para que salga porque está claro que el 9 del Atlético debe ser mucho más eficaz. Un solo gol en once partidos oficiales no es desde luego una cifra que justifique su permanencia en la plantilla.