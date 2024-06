Fichajes Atlético: avanza Dovbyk, inicios con Le Normand y se enquista Wieffer

Avanza Dovbyk, inicios de negociación con Le Normand y se enquista Wiefer. Éste es el resumen del mercado de fichajes de un Atlético que aún no ha conseguido cerrar ninguna de las piezas claves a las que aspira para la próxima temporada. El más cercano parece el delantero ucraniano del Girona, mientras que en cuanto al centrocampista holandés del Feyenoord todo hace indicar que se irá al Liverpool junto a su entrenador, Arne Slot, sustituto de Jurgen Klopp en Anfield Road.

La prioridad absoluta del Atlético en el mercado es Artem Dovbyk, de cuyo rendimiento está seguro. Tiene prisa porque es consciente de que hay otros equipos detrás más poderosos económicamente que están en condiciones de mejorar sensiblemente su oferta. El jugador quiere seguir en España, pero es un profesional y sabe que está ante el momento clave de su carrera deportiva. El Girona no baja de los 40 millones de su cláusula, una cantidad que condicionaría otras operaciones en caso de que los rojiblancos se vieran obligados a desembolsarla, pero si no hay más remedio darán el paso.

El fichaje de Dovbyk tiene prioridad sobre cualquier otro. Dado que su salario no es prohibitivo y el coste del traspaso puede diferirse, no sería necesario esperar a las salidas para poder inscribirle y, aunque fuera así, el Atlético tendría por delante dos meses para solucionar el problema, ya que la Liga no empieza hasta el 15 de agosto. Lo urgente ahora es cerrarlo cuanto antes.

En cuanto a Robin Le Normand, las posturas están muy lejanas porque en contra de lo esperado a la Real Sociedad no parece interesarle Javi Galán, que era la moneda de cambio que esperaba introducir el Atlético para rebajar el precio de la operación. Los donostiarras quieren al lateral del City Sergio Gómez porque creen que tiene mayor proyección que el extremeño. En ese escenario el fichaje se le complica al Atlético, que no puede pagar la cláusula de 60 millones del internacional español. Su oferta estaba en torno a 25 millones más Javi Galán y de ahí no va a pasar. Veremos cuál es la postura final de la Real Sociedad, que no puede permitirse perder muchas piezas en este mercado. Lo positivo es que el jugador parece estar presionando para irse al Atlético.

Finalmente quien más complicado lo tiene es el holandés Mats Wieffer. El Atlético ya quiso ficharlo en enero, cuando su precio era más asequible, y la operación parece ahora imposible porque se ha entrometido el Liverpool tras el fichaje de Arne Slot como sustituto de Klopp. Slot sabe la importancia de Wieffer, que ha sido un jugador clave durante su etapa en Rotterdam, y está empujando para llevárselo a Anfield. En el Metropolitano no se le da por perdido, pero casi.

Si la hoja de ruta sale como espera el Atlético el primero en caer será Dovbyk, que es un fichaje clave para Simeone. A partir de ahí las dos prioridades siguientes serán uno o dos centrales -dependiendo de la respuesta final de Mario Hermoso, al que en el club aún no se le descarta- y un medio centro. Luego lo que pueda llegar ya serían retoques.