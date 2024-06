El Atlético quiere a Dobvyk aunque se quede Morata

El Atlético tiene muy claro su hoja de ruta para la próxima temporada: quiere a Artem Dobvyk como delantero centro titular y no le va a mediatizar la situación de Álvaro Morata como ha sucedido otros veranos. La idea sigue siendo darle salida al internacional español, pero si no puede ser peleará por un puesto en el ataque rojiblanco con el ucraniano, de cuyo traspaso ya se está hablando con el Girona, que de momento se remite a su cláusula de 40 millones de euros. El Atlético no quiere llegar a esa cantidad y trabaja para rebajarla, incluso incluyendo jugadores, pero si no queda otra está dispuesto a pagarla para que no se le escape su gran objetivo.

Desde comienzos de año el Atlético tiene marcado en rojo el nombre de Dobvyk tal y como adelantó OKDIARIO el pasado once de abril. Las características del ucraniano tienen seducido a Simeone, que no sólo aprecia en el delantero su facilidad goleadora, que le ha llevado a ser pichichi de la Liga con 24 tantos, sino su enorme fortaleza física, que le permite pelear con ventaja con las defensas, y también su velocidad, una cualidad inusual en un jugador de su corpulencia.

Ahora mismo Dobvyk ya tiene hueco en la plantilla tras el adiós de Memphis Depay, de cuya salida informó OKDIARIO el pasado sábado, y que en las últimas horas se ha despedido de la afición a través de las redes sociales. En consecuencia quedarían Morata y el ucraniano, aunque ésta no es la situación que quiere el Atlético, que ha tasado al internacional en 15 millones de euros con el objetivo de intentar cerrar su traspaso antes de que comience la Eurocopa.

Lo que no quiere bajo ninguna circunstancia el club es que se repita la historia de los dos últimos veranos, en los que la salida del delantero español se ha demorado y al final no ha quedado otra que mantenerlo en la plantilla. Ahora todas las partes tienen clara que ésta es una relación que debe terminar, pero lo que por encima de todo prioriza la dirección deportiva es que las negociaciones para el traspaso de Morata deben ir paralelas a las del fichaje de Dobvyk. El ucraniano es la apuesta clave para el ataque 2024-25.