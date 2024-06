El Atlético, pendiente de las salidas para poder fichar

Es la historia de cada año. El Atlético está pendiente de las salidas para poder fichar en un mercado hasta ahora con poquísimos movimientos. Los casos de Morata y Saúl son los más urgentes, pero no los únicos. De momento la única baja conocida es la del holandés Memphis Depay, y porque la ha anunciado el propio jugador, porque el club no la ha hecho oficial todavía. Tampoco ha habido adiós a Mario Hermoso, que acaba contrato el 30 de junio, y al que los rojiblancos trasladaron una última oferta por petición de Simeone que no parece que vaya a prosperar.

La lista de la compra está clara: dos centrales, un medio centro defensivo y por lo menos un delantero. Incluso está claro quienes son las primeras opciones, Le Normand, Mosquera, Wiefer y Dobvyk. Sin embargo es inviable afrontar cuatro operaciones de esta envergadura si previamente no se libera espacio en el vestuario. Sobre todo de futbolistas con salario alto que son los que condicionan el límite que impone la Liga a todos los clubes.

A día de hoy se da por hecho que se marchan Savic -aunque tiene un año más de contrato firmado-, Paulista -fin de contrato-, Hermoso -salvo que acepte la oferta a la desesperada que ha recibido, Vitolo -fin de contrato- y Memphis -fin de contrato-. Son cuatro jugadores menos en la plantilla, porque Vitolo no ha formado parte de ella. Además, y ahí está el principal problema, el Atlético no cuenta con Saúl, Lemar y Morata, y la lista podría ampliarse a Reinildo y Oblak si éste llega con una buena oferta. Se trata de cuatro futbolistas con contratos enormes que no se pueden asumir si hay que incorporar a fichajes también con sueldos importantes.

En esta historia de la pescadilla que se muerde la cola Álvaro Morata es el mejor ejemplo. El Atlético lleva dos años intentando sacárselo de encima en verano y en ambas ocasiones ha fracasado. Esta vez parece que lo conseguirá, pero por si acaso, tal y como anticipó OKDIARIO, se plantea incluso conservarlo si es necesario, porque no quiere condicionar el fichaje del ucraniano Dobvyk, al que considera esencial, con la salida del internacional español.

La absoluta prioridad, tal y como también anticipó OKDARIO, es la salida de Saúl, con un salario de siete millones de euros netos por temporada. Ni el club ni el entrenador cuentan con el ilicitano, que ya sabe que no entra en la planificación de Simeone. Eso sí, se asume que habrá que hacerse cargo de gran parte de su ficha porque no parece que se vaya a encontrar ningún equipo que quiera asumir semejante lastre económico.

Todo hace indicar que al Atlético le espera un verano largo. Es probable que no haya movimientos hasta que finalice la Eurocopa, o incluso más allá, aunque a fecha 30 de junio como tope ya deberá saberse de manera definitiva qué pasa con Mario Hermoso, que dejaría otra vacante libre en la defensa en caso de marcharse, o con Axel Witsel, que aún no ha renovado aunque las negociaciones siguen en marcha.