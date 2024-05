Someten al Barcelona Dragons a escuchar el himno franquista antes de un partido en Suiza

El fútbol americano es noticia hoy por un error garrafal que se produjo antes de un partido de la European League of Football (ELFO), entre el Barcelona Dragons, equipo español de la competición, y el Helvetic Mercenaries, conjunto suizo que actuaba como local. Su responsable de megafonía hizo sonar, por error, el himno español con letra que se hizo popular durante la época franquista en lugar del actual, lo que provocó momentos de gran incomodidad entre los jugadores y los técnicos del equipo blaugrana.

La anécdota se produjo el pasado sábado justo antes de que el árbitro diera inicio al encuentro. Fue en la presentación habitual de los equipos, momento que aprovecha la organización para hacer sonar los himnos de los países que representan ambos conjuntos. Con los jugadores vestidos de corto y uniformados, el himno que comenzó a sonar por los altavoces del estadio no fue el oficial y actual de España sino que resonó el conocido popularmente como ‘himno franquista’.

Según apuntaron una gran cantidad de seguidores de la competición que denunciaron lo ocurrido por redes sociales, en la European League of Football no suelen reproducirse los himnos de los países durante la presentación de los equipos pero el sábado sí quisieron tener el detalle y les salió del todo mal. Aunque, desafortunadamente, Suiza no ha sido el único país en el que ha ocurrido este error o uno similar a lo largo de los años.

El conocido por todos como ‘himno franquista’ no fue encargado precisamente durante la dictadura de Franco sino que se compuso en la anterior, ordenado por Primo de Rivera. Después, es cierto que se le introdujo algunas modificaciones y fue usado durante algunas etapas de la Guerra Civil y también durante la dictadura franquista aunque nunca fue reconocido como el himno oficial de España, ni siquiera durante aquella época.

El Barcelona Dragons… y más errores

Este error es más habitual de lo que parece y algunos deportistas españoles han tenido que pasar por el mal trago de aguantar mientras sonaba en su honor un himno antiguo y no reconocido por equivocación. Por ejemplo, hace tan solo unos años fue Carolina Marín la que, después de ganar un torneo, escuchó cómo la organización cometía el flagrante error. Alberto Contador, durante su victoriosa etapa, también sufrió esta situación al igual que el boxeador Martín Molina.

Otro himno recurrente que suele sonar cuando existe un error así es el de Riego, que también se ha colado en la previa de algún evento deportivo importante, como en la final de la Copa Davis que España disputó en Australia y que dejó ojipláticos a los tenistas que representaban a nuestro país. Aquel error fue muy sonado y estuvo cerca de desencadenar un conflicto diplomático entre ambos países.

Otros casos sonados fueron el protagonizado por Lydia Valentín, en 2017, tras colgarse la medalla de oro que la acreditaba como campeona del mundo de su categoría y que tuvo que ver cómo sonaba un himno totalmente desconocido para ella. En 2001, la selección de waterpolo también fue damnificada tras ganar a Yugoslavia en la final. La música no sonó por un problema técnico y es muy recordada la imagen de los jugadores tarareando ellos mismos las notas del himno español.