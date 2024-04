La falta de respeto de la ETB: se ponen a hablar para que no se escuche el himno de España

Vergonzoso. La televisión vasca ETB silenció el himno de España cuando sonaba por la megafonía del estadio de La Cartuja antes de que diera comienzo la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Mallorca. Lo hicieron hablando en voz alta mientras los jugadores de ambos equipos lo escuchaban en los instantes previos a que el balón echase a rodar.

Los comentaristas de esta cadena no pudieron elegir otro momento para comentar su opinión acerca de la alineación de Ernesto Valverde y empañaron el himno de España, que como cada año, sonó antes de la final copera en Sevilla. ETB, que tenía el derecho de retransmitir el encuentro, al igual que La 1, se diferenció del resto de televisiones en ese aspecto.

Pero esta cadena no fue la única que se pasó de irrespetuosa con el himno de nuestro país. También lo fueron miles de aficionados ubicados en el feudo olímpico, que entonaron cánticos del Athletic para solapar la megafonía. El partido se saldó con victoria en penaltis para los vascos y la euforia se adueñó de las gradas al final del choque.

Diferencias entre ETB y TVE a la hora de la pitada al himno de España en la final de Copa: pic.twitter.com/w6IcgAuPdV — Gure bideoak (@GureBideoak) April 6, 2024

Algunos hinchas vascos no respetaron el himno de España

A la afición del Athletic no le importó la insistencia del club en respetar el himno antes de la final. El equipo vasco emitió un comunicado oficial en la noche del pasado viernes pidiendo a sus aficionados que respetasen este tradicional momento, pero finalmente no lo hicieron. Sus seguidores mezclaron pitos con cánticos a favor de los suyos, provocando que el himno apenas se escuchara en el campo.

«En coherencia con nuestra reivindicación del respeto, la deportividad y la diversidad como valores propios de la entidad, el Athletic Club solicita a su afición que en la final de Copa que se disputa este sábado se abstenga de realizar actos o manifestaciones que puedan ser consideradas como una falta de respeto, incluido en el momento que suene el himno previo», comenzaba el comunicado.

«El respeto a cualquier símbolo o himno en competiciones deportivas, y los mundiales de fútbol, el rugby o el olimpismo son los mejores ejemplos, supone una muestra de educación, civismo y tolerancia que trasciende otras cuestiones o reivindicaciones», proseguía.

Pero la realidad es que los pitos al himno de España no sorprendieron a nadie. Pese a la insistencia del club a que no lo hicieran, la afición vasca tomó la decisión y fue libre de expresar su sentir un año más. Y ese sentimiento es el de confrontación con el Estado español.

Por otro lado, la afición del Mallorca sí que respetó y vivió el himno de España con orgullo y pasión. Los 20.698 aficionados bermellones tuvieron un comportamiento ejemplar cuando este sonó y también con el rey Felipe VI, que estuvo en el palco de autoridades. El que no estuvo fue Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno tomó la decisión de no acudir, pese a no tener ningún compromiso en su agenda. Nada nuevo porque ya se venía ausentando a lo largo de las últimas ediciones coperas.