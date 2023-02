El socio de Roures justifica los pagos del Barcelona a Negreira

El escándalo mundial del Caso Negreira sigue dando que hablar. El Barcelona pagó a la empresa de Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros siete millones de euros durante los mandatos de Gaspart, Laporta, Rosell y Bartomeu. Recibió estas cantidades de dinero por «asesoramiento verbal» al conjunto azulgrana, momento en el que le decía cómo debían comportarse ante los colegiados. Así lo reconocía Bartomeu, aunque el informe de la Agencia Tributaria va más allá y señala que «el Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, ‘que todo fuera neutral’».

A pesar de esta situación, hay quien intenta seguir justificando esta práctica, que todavía no sabe cómo terminará. Tatxo Benet, socio de Jaume Roures, jefe de Mediapro, ha utilizado las redes sociales para justificar esta práctica del conjunto azulgrana. «Los periódicos, sobre todo los de Madrid, van llenos con los pagos que el Barça hizo durante 16 o 17 años a este señor, el ex árbitro Enríquez Negreira», comienza.

«Los pagos no se hicieron mientras era árbitro en activo, se hicieron cuando estaba retirado y ocupaba el cargo de vicepresidente del CTA. Cabe decir que yo estoy en contra de cosas como esta, pero estoy en contra de que pasen «aquí», pero también «allí». Algunos periódicos de Madrid hacen el recuento de los penaltis pitados a favor del Barça y del Madrid en este periodo. Parece que el Barça sale ganando. Eso ha generado un gran escándalo y se usa como prueba de que, de una u otra manera, Enríquez Negreira habría influido en favor del Barça», continúa.

«A principios de los 90 yo era jefe de deportes de TV3 y se me ocurrió hacer el mismo recuento de los 20 años anteriores. El número de penaltis a favor del Madrid era mucho más alto y acaparador a los del Barça. Y al revés, el número de penaltis contra el Barça doblaba los pitados contra el Real Madrid. El reportaje tuvo mucho impacto… en Madrid. El titular más benévolo fue que en TV3 se manipulaba a favor del Barça. Todavía recuerdo los insultos que nos dedicó José María García, que nos trató de indocumentados y nos decía que esos datos tan claros no demostraban nada», siguió con su argumentación.

«Después de recordar esa historia, no puedo dejar de reflexionar que durante 16 o 17 años, en tres o cuatro directivas distintas del Barça, se encontró la forma de salir a jugar en Liga con igualdad de condiciones. Si de verdad Enríquez Negreira influyó, no tengo duda que esa influencia equilibró las cosas. El Barça tuvo coraje de luchar contra el enemigo con sus propias armas y no fue al matadero como un cordero. Eso es lo que más duele en Madrid, que por una vez en Cataluña se utilizaban sus mismas armas. Aunque fuera en fútbol», finaliza una argumentación que no deja a nadie indiferente.