El Barça ‘olvidó’ las empresas de Negreira en la lista de proveedores en las cuentas oficiales del club

Nada más conocerse el escándalo de los pagos millonarios del FC Barcelona a dos empresas del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, el club blaugrana emitió un comunicado oficial en el que admitía la relación con esas sociedades pero las reducía a una mera asesoría técnica. El club lo calificaba de «proveedor externo» para justificar los pagos de 1,4 millones entre 2016 y 2018 investigados por Hacienda, aunque las transferencias alcanzan los 7 millones y se extienden hasta 2001. Sin embargo, el club no incluyó ni a Dasnil 95 S.L. ni a Soccercam S.L., firmas con las que facturaban al Barça a Negreira e hijo, en su lista de proveedores adjunta a las cuentas oficiales de la temporada 2017-2018. La última en la que se produjeron los pagos investigados.

No hay rastro alguno de lo que Negreira e hijo hicieron para el Barcelona durante años. Los ingresos a ambas empresas tampoco aparecen en las cuentas, presupuestos o informes de auditoría. Tan sólo hay constancia de facturas e ingresos a cuenta, pero no de la razón de estas, aunque el club sigue hablando de «proveedores».

«El club contrató en el pasado servicios de un consultor técnico externo, el cual suministraba, en formato vídeo, informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la secretaría técnica del club. Adicionalmente, la relación con el mismo proveedor externo se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional para complementar información requerida por el cuerpo técnico y del filial, una práctica habitual en los clubs profesionales», se defendía el FC Barcelona nada más conocerse la información de los pagos millonarios a Negreira.

Sin embargo, OKDIARIO ha podido acceder a la lista de proveedores oficiales de todo tipo de servicios que contrataron con el Barcelona en la temporada 2017-2018 y ni Dasnil 95 ni Soccercam figuran entre las 97 empresas con las que el club confirma algún tipo de relación mercantil o contractual en esa temporada.

Casi 100 empresas

En la lista aparecen firmas de todo tipo de sectores y actividades, como Recursos Humanos, agencias de publicada, servicios de telefonía, internet, servicios médicos, organizadores de eventos, ropa deportiva, asesoramiento, servicios audiovisuales, informática, consultoría, viajes, marketing, gestores de patentes, seguridad, mensajería, restauración, seguros, estudios o suministros de agua, gas y electricidad. En cambio, las firmas de Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez Romero, no fueron incluidas en esta lista.

Esta lista forma parte de la documentación de las cuentas que el club presentó a sus socios en 2019, correspondientes a la temporada anterior, la misma en la que la directiva de Josep Maria Bartomeu decidió prescindir de los supuestos servicios que aportaban las firmas ahora investigadas. Un movimiento del club que desató las iras del que hasta entonces había sido el número 2 del arbitraje español desde 1994.

Este tipo de documentos son aportados por el club a las asambleas de socios como compromiso de su transparencia, aunque también obligado por la legislación vigente.

No constan

El documento aportado viene a confirmar las palabras de Carles Tusquets, que fue presidente de la comisión económica del Barcelona entre octubre de 2020 y marzo de 2021, es decir, la persona que controlaba los números dentro del club azulgrana y que ha reconocido que las cuentas no contemplaban pagos a Dasnil 95 ni a Soccercam.

El economista catalán ha asegurado que los ingresos a cuenta que se realizaron durante 17 años por parte del Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros no constaban en ningún lado, «ni en los presupuestos ni tampoco en la auditoría».

Por otro lado, Tusquets dejó claro que la comisión gestora del club sólo puede sacar «tarjeta amarilla» en el supuesto caso de que una partida económica supere el 5% del presupuesto anual. No obstante, dichas transacciones no alcanzaban esos niveles.

Pese a las palabras de Tusquets dando su versión de los hechos como voz más que autorizada dentro del organigrama del Barcelona, el economista aseguró no conocer de nada al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Enríquez Negreira. Por otro lado, reconoció que si se llega al fondo de la cuestión y si se investiga bien en la memoria económica del club, podrían llegar a encontrarse estos pagos, aunque en su momento no se llegaron a presentar. Como proveedores oficiales, al menos, no figuran en las cuentas tal y com ha podido constatar documentalmente OKDIARIO.