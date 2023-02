Continúan saliendo nuevos episodios, nuevas declaraciones y nuevas informaciones sobre el caso de los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira. Ahora, ha sido turno de Carles Tusquets, quien fuera el presidente de la comisión económica del Barcelona entre octubre de 2020 y marzo de 2021, es decir, la persona que controlaba los números dentro del club azulgrana.

El economista catalán ha asegurado que los pagos que se realizaron durante 17 años por parte del Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros no constaban en ningún lado, «ni en los presupuestos ni tampoco en la auditoría». Por otro lado, Tusquets dejó claro que la comisión gestora del club sólo puede sacar «tarjeta amarilla» en el supuesto caso de que una partida económica supere el 5% del presupuesto anual. No obstante, dichas transacciones no alcanzaban aquellos niveles.

Pese a las palabras de Tusquets dando su versión de los hechos como voz más que autorizada dentro del organigrama del Barcelona, el economista aseguró no conocer de nada al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira. Por otro lado, reconoció que si se llega al fondo de la cuestión y si se investiga bien en la memoria económica del club, podrían llegar a encontrarse estos pagos, aunque en su momento no se llegaron a presentar.

En unas declaraciones para RAC1, el ex presidente de la comisión económica del Barcelona y donde tuvo que asumir el cargo con la dimisión de Josep María Bartomeu en octubre de 2020: «Ni en los presupuestos que nos pasaban ni en las auditorías aparecía esta cantidad. No estaba especificada, puede que estuviera incluida en otro concepto. La Comisión Económica Estatutaria sólo puede presentar objeciones ante cantidades que superen el 5% del presupuesto anual. El concepto concreto debía estar enmascarado en otros conceptos».

Por último, Tusquets, cuya función durante el mandato de Josep María Bartomeu era el ya mencionado presidente de la comisión económica, dice que, muy probablemente, «estos pagos estaban enmascarados en varias partidas». Por lo que de esta manera, resulta un imposible poder identificarlas como tal.