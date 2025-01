Simeone sorprende a todos en el último entrenamiento

O Simeone ha jugado al despiste o planea una pequeña revolución mañana en Salzburgo, en el último partido de la fase de grupos de la Champions. Según lo que ha ensayado en el último entrenamiento, previo a la salida hacia Austria -si el viento lo permite-, se caen del once inicial Nahuel, Witsel, Reinildo, Barrios, Gallagher, Correa y Julián con respecto a la alineación titular ante el Villarreal, y aparecen Llorente, Lenglet, Azpilicueta, De Paul, Lino, Griezmann y Sorloth.

La presencia del delantero noruego, que no jugó ni un solo minuto el pasado sábado, es precisamente la mayor novedad. No por él, sino por el jugador al que sustituye, el argentino Julián Álvarez, absolutamente indiscutible para Simeone, por lo que habrá que ver si se ha tratado tan sólo de una prueba o si realmente tiene en mente introducir tantos cambios. De ser así, el once con el que ha entrenado hoy es el formado por Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta, Koke, De Paul, Lino, Giuliano, Griezmann y Sorloth. De todos modos, a las ocho de la tarde está prevista la conferencia de prensa oficial en Salzburgo, y quizás allí el Cholo desvele algo más de sus intenciones, aunque no suele ser lo habitual.

Se entrena 👊 pic.twitter.com/e5pwDVbic4 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 28, 2025

El Atlético necesita ganar mañana al Salzburgo, que no se juega nada, para mantenerse en el top 8 y eludir de esta manera la eliminatoria de 16avos de final. Además, el equipo madrileño intentará asaltar una de las cuatro primeras posiciones, lo que le daría ventaja de campo en octavos y en cuartos de final, pero para ello necesita que o bien el Arsenal o bien el Inter pinchen además, por supuesto, de imponerse en el Red Bull Arena de la ciudad del Tirol. El Inter es quien lo tiene más complicado, ya que se enfrenta al Mónaco, que persigue una plaza en 16avos de final, aunque los italianos juegan en casa y eso es siempre una ventaja. En cuanto al Arsenal, viaja a Montilivi para enfrentarse a un Girona también eliminado.