Simeone se rompe en directo: «Quiero mucho el lugar donde estoy»

«Quiero muro el lugar donde estoy y nada, chao». Simeone se rompió en directo ante los micrófonos de DAZN tras el partido ante el Alavés y tuvo que interrumpir la entrevista al emocionarse, dejando a los periodistas de la cadena de televisión con el micro en la mano. Para el Cholo éste ha sido un día muy especial en el que ha celebrado su encuentro número 700 con el Atlético y en el que ha sumado además su victoria 300 en la Liga.

SIMEONE SE EMOCIONA EN #DAZN HABLANDO DE SU FUTURO pic.twitter.com/x7nS544sbw

— DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2024

Simeone dijo después, ya más tranquilo, en la rueda de prensa oficial que «se te pasan muchas cosas por la cabeza, son 700 partidos, nunca lo imaginé, soy un afortunado absoluto en todo. Soy un agradecido a mi cuerpo técnico, a los futbolistas que me permitieron transmitir mi idea y ni que hablar de Miguel Ángel y Enrique por haberme sostenido en este momento y a nuestra gente, que me mostró el máximo respeto desde que llegué aquí como jugador y, como no, gracias a mi familia, a la que le he quitado muchos minutos».

El técnico reveló también que anoche tuvo una conversación privada con Alexander Sorloth, autor del gol de la victoria: «Hablamos muy abiertamente, explicando claramente lo que necesitábamos de él y lo importante que es para nuestro equipo, y casualmente, hoy lo hace por nosotros».

Finalmente, en cuanto al partido, relató que «el primer tiempo empezó con el penalti para ellos que nos generó dificultad para poder progresar en el partido porque el rival se mete más atrás, se empieza a ordenar y los espacios se acortan. En el segundo tiempo le metimos más calor, los chicos que entraron lo hicieron muy bien, le dieron más velocidad y vértigo a ese tramo final, más peso en el área». «Vino la jugada de Lenglet que pudo haber sido gol, la de Giuliano que sacó el arquero con la punta del pie, centros que ya empezaban a crear situaciones de peligro. Vino el penalti y el golazo de Sorloth», acabó para resumir el resultado final.