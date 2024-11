Sorloth celebra los 700 partidos de Simeone con un gol salvador que resuelve en la recta final una tarde infame del Atlético, impotente para hacerle daño a un Alavés coral que exprimió al máximo el fruto de un penalti surrealista de Galán en el arranque. García Verdura acudió al rescate de los rojiblancos con otro penalti más que discutible a los 74 minutos y el derechazo del delantero noruego a los 86 evitó una verdadera debacle que se olfateó durante mucho rato. Son cinco victorias consecutivas, pero de nuevo hay mucho sobre lo que reflexionar.

El Atlético salió al trote cochinero, confiado en que su superioridad acabara imponiéndose, pero los planes no le salieron como pensaba porque de repente todo se complicó de la forma más absurda posible. A los siete minutos un centro sin aparente peligro de Carlos Vicente lo despejó Galán en el área con la mano extendida. Un penalti tan incomprensible como indiscutible que Guridi no desaprovechó. El Alavés, que no había pisado la zona de castigo rojiblanca y de hecho no volvió a hacerlo en todo el partido, se vio por delante en el marcador.

7’⏱️| 0-1

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ⚽ Con qué maestría y tranquilidad tiró la pena máxima el jugador babazorro ¡¡VAMOOOOOOOOOOOSSSS!!#AtletiAlavés#LALIGAEASPORTS | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/OSALgFFV5Z — Deportivo Alavés (@Alaves) November 23, 2024

Obligado a remar contra corriente, el equipo dio un paso al frente y arrinconó a un rival que, consciente de que le había caído un tesoro entre manos, se dispuso a defender la renta con uñas y dientes. A los 17 minutos, tras un barullo en el área, el balón le cayó a bocajarro a Samu Lino, cuyo disparo rebotó violentamente contra el travesaño para desesperación de Simeone, que ya había empezado a correr para celebrar el gol del empate. García Plaza cazó al vuelo la advertencia y retrasó a Carlos Vicente para sumar efectivos atrás.

El tiempo dejaría la ocasión de Lino como la única de la primera parte para un Atlético estéril que chocó una y otra vez contra el muro que los vitorianos le pusieron delante y que sólo aportó a las estadísticas tres disparos lejanos de Koke y dos de Llorente sin el menor peligro. El Alavés se llevó su botín al descanso sin sufrir demasiado y dejó temblando a toda la grada del Metropolitano ante las consecuencias de un resultado que era un verdadero drama.

Sorloth y Giuliano reemplazaron a Llorente y Galán tras el descanso y el equipo pasó de defensa de cuatro a defensa de cinco, pero la clave fue el aumento de intensidad que le imprimió al partido, y que se notó en las dos primeras arrancadas del Cholito por la banda derecha. El Alavés, ahora sí, empezó a verse comprometido, pero sin que de momento Sivera tuviera que intervenir.

Lenglet tuvo una ocasión clarísima a los 58 minutos cuando cabeceó solo en el área una falta sacada por Griezmann, pero el francés no advirtió la situación de ventaja en la que se encontraba y remató fuera. Simeone miró primero al cielo y luego a su derecha. Julián Álvarez ya no esperó más y se incorporó a un partido que consumía minutos a un ritmo cada vez más peligroso para el Atlético. Totalmente preso de los nervios, el Cholo recurrió a De Paul primero y a Riquelme después con apenas 20 minutos por delante y el bagaje de un disparo de Giuliano que rechazó con la pierna Sivera como único intento con un mínimo de estructura.

Con todas las alarmas encendidas a los 74 minutos le llegó al Atlético una ayuda inesperada. Un centro de De Paul lo peleó en el área Sorloth con Abqar, que en su pugna con el noruego tocó el balón con el brazo. García Verdura pitó el primer penalti a favor de la temporada y, aunque García Plaza se volvió como loco pidiendo falta previa, el árbitro catalán se mostró inalterable. Griezmann no desaprovechó la ocasión y devolvió el partido al empate, un resultado todavía insuficiente.

¡EMPATA GRIZI! Quedan 15′ 👊 pic.twitter.com/x8zn1b0nn7

— Atlético de Madrid (@Atleti) November 23, 2024

El 1-1 no descompuso al Alavés, pero por lo menos tranquilizó los nervios de un Atlético ahora mucho más racional que esperó con paciencia su oportunidad definitiva. A los 86 minutos De Paul filtró un pase que cazó Sorloth y que resolvió con un derechazo imparable para Sivera. El 2-1 cayó en el estadio como lo hizo el maná en el desierto del Sinaí y sirvió para abrochar tres puntos que estuvieron en peligro demasiado tiempo como para que Simeone no saque las oportunas reflexiones, comenzando por el decisivo choque del próximo martes en Praga.

