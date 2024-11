Simeone y sus 700 partidos: «Me siento muy afortunado»

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha dicho hoy en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará mañana ante el Alavés en el Metropolitano que se siente «agradecido» por los 700 encuentros que cumplirá en el banquillo rojiblanco. «Soy afortunado», dijo el argentino, que explicó que «cuando conseguimos transmitir a los jugadores lo que nosotros queremos está claro que el equipo compite bien».

«Quiero expresar mi agradecimiento a los miembros del cuerpo técnico que participaron en este viaje y que ya no están con nosotros, a todos los futbolistas que hicieron posible que un entrenador esté tanto tiempo en el mismo club, a Miguel Ángel y a Enrique por su apoyo y a los nuestros por haber estado a nuestro lado. Me siento muy afortunado», insistió el Cholo, que dará mañana un paso único en la historia del club.

«El 29 de diciembre hará 13 años que llegamos. Lo que sí veo es que cuando el equipo logra transmitir lo que nosotros queremos compite bien, y ese ha sido el registro de este camino que nos lleva a los 700 partidos que cumplimos mañana», añadió sobre la marca sin precedentes a la que llegará ante el Alavés.

🎙 ¡Conectamos, 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼, con la sala de prensa de Majadahonda para escuchar las palabras de Diego Pablo Simeone! 👇https://t.co/bTUlgqfZpH — Atlético de Madrid (@Atleti) November 22, 2024

Sobre su futuro y los rumores que han aparecido esta semana lanzó balones fuera porque, según dejó claro, «esa no es una pregunta para mí, yo sólo pienso en el Alavés. No me detengo a pensar en otra cosa porque es un partido muy importante para nosotros».

«Veníamos de un desgaste muy importante. Ahora viene una serie de ocho partidos que van a ser duros y comenzamos ante el Alavés, al que conocemos bien y sabemos que nos lo van a poner difícil. Va a ser muy importante tener un ritmo de juego alto», agregó en cuanto al momento de forma de su equipo, que suma ahora cuatro victorias consecutivas, dos en Liga y una en Champions y en Copa del Rey.

Por último, en cuanto al debut como internacional absoluto de Pablo Barrios dijo que «está recorriendo un muy buen camino, aprovechó muy bien la oportunidad que tuvo y mejora día a día. Tiene un montón de cualidades positivas, pero está aún en una etapa de crecimiento, de apertura mental para generar mejores cosas. Cuando empiece a acercarse al gol será aún mucho más determinante de lo que es hoy».