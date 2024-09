Simeone: «Las nuevas sociedades que hemos generado necesitan tiempo»

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido que su equipo jugará mañana en Balaídos ante el Celta, y con el que se cerrará la séptima jornada, que no tiene duda de que «con el tiempo» las nuevas sociedades «que hemos generado» nos darán «aquello de lo que son capaces», en clara referencia -aunque sin nombrarlos- al rendimiento de Julián Álvarez y Sorloth, que sólo han marcado un gol cada uno en lo que llevamos de Liga. «Es nuestro trabajo conseguir que vayan sintiéndose cada vez mejor y entendiendo su papel en el equipo», agregó el Cholo.

«Venimos de un primer tiempo en Vallecas que no fue bueno, pero hubo una reacción tras el descanso. Ahora tenemos que demostrarlo ante un rival que juega muy bien en casa, y que con su nuevo entrenador saca buenos resultados y que es valiente en su propuesta, pero nuestra intención es llevar el partido allí donde les podemos hacer daño», dijo sobre el partido de mañana, tras insistir una vez más que en que «más allá del esquema que tú puedas presentar lo que cuenta es el trabajo del conjunto».

Simeone dijo que gestionarían «como siempre lo hemos hecho» el poco tiempo de descanso que van a tener entre el partido de mañana y el derbi del domingo, y sobre la acumulación de encuentros recalcó que «quienes pueden cambiar eso sólo son los futbolistas. Ellos son quienes tienen el poder, nosotros sólo podemos gestionar de la mejor manera posible».

Finalmente, preguntado sobre si le había parecido que Enrick y Vinicius deberían haber sido expulsados y no jugar el derbi, sonrió y respondió que «me estás preguntando mi opinión para que diga lo que vos quieres que diga. Ya lo has dicho todo, no hace falta que diga nada más».

A nivel deportivo el Cholo ha entrenado hoy con diferentes alternativas, en ninguna de las cuales ha estado Koke entre los titulares, aunque el argentino luego ha aclarado que «lo hicimos para sacarle minutos de entrenamiento y compensarlos con minutos de partido». En cualquier caso, por lo visto hoy la alineación sería muy parecida a la formada por Oblak, Nahuel, Le Normand, Giménez, Reinildo, Llorente, Gallagher, Griezmann, Lino, Correa y Sorloth, aunque es bastante probable que Julián tenga hueco ahí. Habrá que esperar. Eso sí, a destacar la vuelta al once inicial de Nahuel Molina, uno de los grandes protegidos de Simeone.