Simeone: «A nadie le importa si el rival llega con 5 días de descanso y nosotros con menos de 68 horas»

El Atlético de Simeone salió ganador de un partido loco en el que volcó sobre el Sevilla una tormenta mezcla de épica, fútbol y goles para sellar una remontada de campeonato. Fue la novena sinfonía del equipo de Simeone que buscará este miércoles frente al Slovan Bratislava el doble dígito de victorias consecutivas.

La precaución con la que el Cholo se manifiesta en los últimos días es un retazo del bucle de irregulares resultados y juego en el que había estado imbuido su equipo. El técnico argentino no es amigo del optimismo exacerbado. Sus más de tres décadas en esto del fútbol le han permitido aprender que si se saca demasiado el pecho, existe gran riesgo de que se pueda hundir.

«Nosotros no miramos a los rivales por la tabla de posiciones, sino por su juego. Defienden con un trabajo importante en lo colectivo y en base a eso salen al contragolpe muy rápido. Ese es el partido que jugarán y debemos llevarlo al lado que mejor nos venga para poder sacarlo adelante», asegura Simeone.

Su equipo ha pasado de estar contra las cuerdas en Liga y Champions a ser tenido en cuenta en ambas competiciones. «Creo que los equipos van creciendo con el correr de los partidos. Es normal que un equipo pueda crecer. Los partidos te van generando situaciones. En este último periodo hemos encontrado soluciones. Uno intenta acercarse a lo que el equipo transmite y en este último periodo hemos encontrado soluciones ya sea con los chicos que salen de inicio con los que acaban, porque no es casualidad lo ocurrido en los últimos partidos», detalla.

Simeone da con la tecla

Una unidad, la que sale del banquillo, que le ha permitido al Atlético sumar 12 puntos esta temporada en el tramo final de los partidos. Simeone tiene enchufada a su plantilla al completo. «Si vamos a la cantidad de minutos que han tenido todos, excepto Lemar, todos han tenido una buena cantidad de minutos para competir. Invito a seguir trabajando a los que tienen menos minutos y no tengo dudas de que el trabajo se refleja en los Giuliano, en los Galán, Lenglet… No habían empezado jugando y ahora lo hacen. No tengo compromiso con nadie, para eso estamos los entrenadores», explica Simeone.

El argentino mantiene la vista en el corto plazo. «Queda mucho por jugar. Nos centramos en el partido a partido. Seremos juzgados por el siguiente partido. Es una forma de trabajar y entrenar. El equipo trabaja y entrena de la misma manera. Estos partidos nos han caído de nuestra parte este tipo de situaciones. Hay que seguir trabajando para que sigan cayendo de nuestro lado».

El Slovan llega al Metropolitano tras claudicar ante el Zilina, su perseguidor en la liga eslovaca y con más horas de descanso que el Atlético. «Necesitamos jugar un partido inteligente y en consecuencia de lo que se vaya presentando en el partido ir preparándonos. Nosotros nos centramos en el partido a partido, no hay otra manera de prepararse. Vamos a ser mirados por el partido de mañana, a nadie le importa que el rival llega con cinco días de descanso y nosotros no alcancemos las 68 horas, si no jugamos bien nos van a criticar».