Diego Simeone compareció en sala de prensa este viernes para analizar ante los medios de comunicación el partido del sábado frente al Barcelona, correspondiente a la jornada 8 de la Liga Santander. El Atlético vienen cargados de moral tras la remontada en San Siro, mientras los azulgranas llegan de capa caída y con el futuro de Koeman en entredicho. El técnico habló sobre la situación del holandés en el Barça y asegura que le respeta mucho y le desea lo mejor.

Barcelona

«Siempre pensamos en la valía de los futbolistas que tienen el rival y el Barcelona tiene grandísimos futbolistas, un muy buen entrenador, con mucha personalidad y seguramente será un partido muy competido. Nosotros estamos buscando en mejorar nosotros, en crecer nosotros y la tensión la centramos en eso».

Posición de Griezmann

«Siempre lo pusimos a la derecha o a la izquierda. De centrocampista no lo hemos puesto nunca. Lo pusimos donde normalmente juega él. Los futbolistas siempre tienen lugares privilegiados donde les gusta jugar. Lo importante es donde son importantes para el equipo. Son importantes para el equipo cuando están preparados para jugar donde el equipo los necesita. El otro día lo pusimos más de centrocampista en el arranque del segundo tiempo y después lo llevamos más adelante en el final del partido. Pero es un jugador que con sus características nos va a ayudar donde lo pongamos».

Situación de Koeman

«Estará en una situación incómoda. Del lado de los entrenadores me imagino que todos los colegas que somos colegas de él respetamos a Koeman como entrenador y estamos seguros de que lo hará bien siempre».

Griezmann, Joao y Suárez juntos

«Me gustó. Son compatibles absolutamente. Tenemos variantes en esa zona importantes. Paralelamente a estos tres podemos nombrar a Correa, Lemar y Cunha. Eso genera entusiasmo y la posibilidad de tener a los futbolistas. Lo más importante es gestionar, que todos se sientan importantes y que valoren como siempre hemos valorado desde que llegamos que la calidad de minutos hace la diferencia».

Transición del Barça

«No soy quién para valorar a nadie. Respeto mucho a Koeman, un hombre que ha demostrado mucha personalidad por lo que se ve desde fuera y le deseo lo mejor como colega. En cuanto a la transición o no nosotros estamos muy ocupados en nosotros, que ya tenemos bastante para también preocuparnos u ocuparnos por lo que pueda sucederle a otro equipo».

Primer partido sin Messi, Barça inferior

«Yo me centro en el Atlético. No hemos jugado nunca contra el Barça sin que esté Messi. Veremos mañana qué sucede».

Barça título

«Siempre miro la plantilla antes de enfrentarme a los equipos. Tienen una plantilla con grandísimos futbolistas: Sergi Roberto, Piqué, Dembélé, Busquets, De Jong, Pedri, Ansu Fati, Memphis… Evidentemente es lo que puedo transmitir de ellos. Es un equipo con grandísimos futbolistas».

El Atlético es un Ferrari, ¿lo está conduciendo bien?

«No se la relación con Ferrari porque no me gusta la relación con los coches y nunca he conducido uno. El entrenador tiene que crecer siempre, no por la calidad o no del equipo».

Suárez, motivado

«Lo veo como siempre desde que llegó, con el mismo hambre e ilusión. Le acompañamos de la mejor manera, de la misma forma que siempre para potenciar lo mejor que tiene, el gol».

Planteamiento

«Nos imaginamos tantas cosas que luego no sabemos si suceden, hablar de lo que se imagina es complejo. La realidad es lo que pase mañana. Veremos qué sucede. El Barça tiene una forma de jugar que siempre ha estado ligado a la presión, al juego asociativo, a la personalidad de jugar en el campo rival. Y eso le ha llevado a grandes éxitos. No imagino otra cosa».