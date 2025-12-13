Simeone: «Hablé con Koke y Griezmann y les transmití que tienen cosas que muchos jugadores no tienen»

Sonríe Simeone cuando entra en la sala de prensa del Metropolitano. Su equipo acaba de vencer a Valencia con un golazo de Griezmann antológico. Entró desde el banquillo, pero un poco del francés sigue siendo mucho. Gran centro de Pubill, mejor control de Antoine y remate académico a la media vuelta. Fue el epílogo de una victoria que reconecta a los rojiblancos con la Liga y actúa como prólogo de la fiesta de la afición. Pasacalles y churros con chocolate, el fin de año del Atlético.

«Hemos jugador contra un rival que hizo un gran partido. Pese a ello tuvimos situaciones de gol muy claras. Ellos tuvieron una sola en el primer tiempo. En el segundo hicieron gol y nos generaron otra. Nosotros tuvimos una de Giuliano, el gol anulado y el gol que marcamos. Costó tanto porque jugamos contra un equipo que también tiene opciones de ganar», analizó Simeone.

Al Cholo se le vio haciendo el gesto de rezar tras el gol de Griezmann, aunque en realidad fue de agradecimiento. «Soy un agradecido a su talento. Marcó un golazo. Gran pase de Pubill, buen control y mejor golpeo. Griezmann es un jugador eterno. Hablamos con él cada día porque es un jugador importante dentro de la cancha. Es historia del club. Leyenda absoluta y tengo un agradecimiento profundo», explicó Simeone.

Los dos goles del Atlético llegaron de Koke y Griezmann, viejos rockeros. «El otro día estuvimos charlando un rato largo con Koke, que ha jugado muchos partidos en este periodo porque Cardoso no ha podido tener continuidad por lesiones, y Griezmann, que está jugando menos como titular y no es fácil no dar la titularidad a un jugador como él. Les transmití lo importante que son siempre porque tiene cosas diferenciales, tiene cosas que muchos jugadores de la plantilla no tienen», desveló Simeone.

Por último, el Cholo se halagó el partido de Sorloth y analizó el momento de Koke y Griezmann. «No me sorprende porque los cracks nunca traen problemas. En la historia de los equipos no traen problema porque entienden su lugar. Saben que han pasado los años y tienen un lugar diferente y aceptan que están dentro de una plantilla. A Sorloth lo queremos como persona y futbolista. Siempre lo digo, es un jugador importante porque tiene cosas diferentes y lo necesitamos», finalizó el Cholo.