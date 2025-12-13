Griezmann reconecta al Atlético en Liga

El cotillón del Metropolitano opositaba a desdicha cuando Beltrán se sacó el latigazo de su vida para batir a Oblak y neutralizar el gol inicial de Koke. Se nublaba el día de los rojiblancos -su último del año en el Metropolitano- hasta que Griezmann (2-1) quiso. Entró desde el banquillo, pero un poco del francés sigue siendo mucho. Gran centro de Pubill, mejor control de Antoine y remate académico a la media vuelta. Fue el epílogo de una victoria que reconecta a los rojiblancos con la Liga y actúa como prólogo de la fiesta de la afición. Pasacalles y churros con chocolate, el fin de año del Atlético.

Mira el Atlético al Valencia sin nostalgia de tiempos pasados. Los de la inestabilidad, los del miedo al descenso, aquel periodo en el que los rojiblancos lo mismo ganaban una Copa del Rey que peleaban por no descender. Esos, precisamente, en los que está imbuido ahora el club valenciano. Y de los que el Atlético y Griezmann no le dejaron salir, por más que el plan de Corberán llevara a ello. Porque el Valencia, azotado por el brote de gripe, se quitó la mascarilla y mostró personalidad y argumentos para vivir en una zona más tranquila de lo que dice la clasificación.

Su inició una declaración de intenciones. Hugo Duro -futbolista donde los haya que tiene tomada la medida al Atlético con 5 goles en 7 partidos- volvió a vestirse de antihéroe colchonero con una vaselina que rozó la red propiciado por un error de Giuliano, que en contadísimas ocasiones también tiene falta de tensión. El susto quitó el hipo y fue Koke el que espantó el fantasma con su primer gol en más de un año al embocar un balón suelto en el área.