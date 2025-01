Simeone, a cuatro partidos del medio millar en Primera División

Un nuevo récord de Simeone se vislumbra ya en el horizonte inmediato: el Cholo está a apenas cuatro partidos del medio millar en Primera División, una cifra a la que hasta ahora habían llegado sólo ocho entrenadores, el último de ellos el chileno Manuel Pellegrini esta misma temporada. Simeone, que dirigirá ante Osasuna su choque número 497 con el Atlético de Madrid, llegará a los 500 la primera semana de febrero ante el Mallorca en el Metropolitano.

El Cholo celebró el pasado 23 de noviembre con una victoria agónica ante el Alavés su partido 700 con el Atlético contando todas las competiciones. Es el número uno en el ranking con 708, superando en casi 100 a Luis Aragonés, que sumó 612, pero su objetivo trasciende el plano doméstico para entrar de lleno en la historia de la Liga española. El seis de septiembre saltó al top ten de entrenadores con más partidos en Primera División dejando atrás al galés John Toshack primero y luego al checo Fernando Daucik, pero ahora va a por el medio millar, cifra que tiene ahí al alcance, a apenas un suspiro de cuatro jornadas (Osasuna, Leganés, Villarreal y Mallorca). Dado que el equipo depende de sí mismo, qué mejor regalo para el entrenador que celebrar la efemérides como líder de la categoría.

Con los números en la mano Simeone, con contrato en el Atlético hasta 2.027, va acabar el curso 24-25 dejando atrás a Joaquín Caparrós y Javier Clemente, lo que valdría acceder a la séptima posición del ranking. Eso, por supuesto, siempre que el ingeniero Manuel Pellegrini, que le saca seis partidos de ventaja al argentino, acabe la temporada con el Betis, algo que parece bastante probable.

Cumpliendo lo que tiene firmado Simeone no podría acceder todavía al top tres ya que no llegaría a los 600 partidos, escalón que sólo acreditan Javier Irureta y Miguel Muñoz, y al que el Cholo no llegaría hasta 2.208. Mucho más lejano es, de hecho, el primer puesto de la clasificación, en poder de Luis Aragonés, y que en pura lógica parece inalcanzable ya que está a 260 partidos de distancia, por lo que necesitaría casi siete temporadas más para superarle.

Top ten de entrenadores de Primera: