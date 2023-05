Cuando lo extraordinario es habitual. El legado de Simeone en el Atlético de Madrid sigue rompiendo marcas y no deja de crecer. La victoria de ayer ante Osasuna supone la undécima participación consecutiva del equipo en la Liga de Campeones. Es decir, en todas y cada una de las temporadas en las que el Cholo ha estado sentado desde el principio en el banquillo. Por ponerlo en perspectiva: el Atlético se ha clasificado en 14 ocasiones para la fase de grupos desde que en 1992 se sustituyó la Copa de Europa por el formato actual. De esas 14 tan sólo tres fueron sin el técnico argentino.

«Que se pongan el traje negro durante ocho meses al año y así se darán cuenta si es o no fácil», dijo ayer Simeone en la conferencia de prensa cuando le preguntaron qué le parecía que se dijera que era sencillo acumular tantas temporadas consecutivas en Champions. En realidad es un éxito extraordinario que son sólo capaces de emular Real Madrid, Barcelona, Bayern, Juventus, PSG y Manchester City, los únicos que suman también once participaciones consecutivas.

El Atlético, que con un triunfo este miércoles en Cornellà Prat ante el Espanyol garantiza matemáticamente la tercera plaza, está proyectado para la próxima temporada en el bombo segundo de la fase de grupos según la cuenta @UefaRankings. En este escenario, no se podría enfrentar en la ronda de clasificación con Bayern, Real Madrid, Manchester United, Inter Milán, Leipzig, Oporto y Arsenal, pero no es un reparto definitivo.

Public Prosecutor has requested that Juventus should be handed 11 points deduction.

If this is confirmed Juventus won’t be in Champions League positions, and due to that:

– AC Milan will enter CL in Pot 3

– Arsenal will be moved up to Pot 2

– Lazio will confirm their GS place pic.twitter.com/2bvuanr1Bd

— UEFA Rankings (@UefaRankings) May 22, 2023