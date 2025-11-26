Simeone: «¿Candidatos a ganar la Champions? No olvidamos el partido a partido»

Simeone se frotaba las manos al llegar a la zona de prensa. Frío en la noche madrileña, aunque calor en el Metropolitano. Su equipo volvió a hacerse fuerte en su feudo y doblegó al Inter, que hasta el momento contaba por victorias todos sus partidos de Champions y con un único gol encajado. Se topó con un Atlético sólido atrás y efectivo arriba. Una de sus mejores versiones en lo que va de temporada. El Cholo no cambia su mantra. «No olvidamos el partido a partido», aseguró cuando fue preguntado por si el Atlético es candidato a ganar la Champions.

«Me quedo con el trabajo colectivo y con el plan que llevamos a cabo. También con la respuesta del equipo a la idea que planteamos. En el primer tiempo más fuerte y con transiciones rápidas. Apareció el gol y jugada importante. El Inter juega bien, por plantilla, es de los mejores equipos de la Champions. Sabíamos que nos iban a someter para defender bajo. En el segundo tiempo sentí que era el momento para cambiar lo que estaba pasando con los cambios. Nos dieron salto de calidad para nosotros empezar en campo rival. Buscamos ganar. Tuvimos la de Griezmann, otra de Sorloth y por suerte Giménez encontró el gol. Estoy contento porque se siguió el plan», inició Simeone.

Emergió Giménez, que se elevó por encima de la zaga del Inter para culminar el gran partido coral del Atlético. «Es un jugador muy importante, uno de nuestros capitanes. Lo necesitamos de esta manera. Nos transmite lo mismo que otros futbolistas en otras posiciones que también son importantes. Hay que tenerlo lo mejor posible para que nos siga dando todo lo que nos da. Es un trabajador y mucha humildad. Lo necesitamos. Me pone muy contento el gol que hizo», añadió Simeone.

El Cholo incidió también en la segunda fila, esa tropa que entró desde el banquillo y dio la cara. Aunque no se olvidó de Cardoso, que volvió a jugar después de tres meses lesionado. «Koke está haciendo buen trabajo, Barrios puede hacerlo en ese lugar… Vi a Cardoso mejor y lo puse por eso. Está más cerca de lo que necesitamos. Si vemos más entrenamientos así, estará más cerca de que pueda volver a jugar. Raspadori también lo hizo así el fin de semana pasado, Gallagher entra con ganas… No nos podemos permitir perder a nadie, necesitamos a todos», explicó Simeone.

El Atlético venció a balón parado, asignatura pendiente que en su día fue virtud. Buscan los rojiblancos volver a convertirse en equipo temible en dicha condición. «Estamos trabajando el balón a parado. Tenemos buenos lanzadores y buenos rematadores. La pelota parada es clave para cualquier equipo que quiere ganar campeonatos. Nosotros nos guiamos del partido a partido. Queremos evolucionar y seguir creciendo porque tenemos mucho margen de mejora, dijo Simeone.