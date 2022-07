Shakira planea un encuentro con Piqué en Las Bahamas

La sonada reconciliación entre Shakira y Gerard Piqué podría llegar la próxima semana. El central azulgrana tendrá unos días de vacaciones y ambos han planificado verse en un punto neutral –la casa de la cantante en Las Bahamas– para estar unos días junto a sus hijos tras su turbulenta ruptura producida hace escasas semanas.

El Barça termina su gira estadounidense el 31 de julio en un partido contra el New York Red Bull y Piqué dispondrá de una oportunidad de estar con su familia esos días. El jugador debería estar disponible para el 7 de agosto cuando el Barça juega el trofeo Joan Gamper contra el Pumas. Así las cosas, el jugador podría tener una oportunidad de encauzar las cosas con Shakira.

La colombiana se sabe con todo a favor después de que el público de Las Vegas abuchease a su pareja ostensiblemente durante el partido y además corearan el nombre de «Shakira, Shakira» en el encuentro. Piqué, además, sabe que a unas malas perderá la custodia de sus hijos por culpa de su carrera futbolística que puede hacer que los abogados argumenten la figura del «padre ausente». Además, la cantante quiere marcharse de Barcelona porque argumenta que la persecución de los paparazzi puede alterar la tranquilidad de sus hijos.

Shakira está decidida a mudarse a Miami y este hecho ha provocado que incluso Piqué abra conversaciones con el Inter Miami para incorporarse a la disciplina del club presidido por David Beckham para estar más cerca de su familia. El jugador estaría pensando todo tipo de posibilidades para no perder el contacto con su familia.

No se produjo un encuentro entre la pareja en el Clásico de Las Vegas y según informa Chismes No Like esta reunión se producirá en Bahamas. Shakira estaría reconstruyendo su vida con otras personas diferentes a Piqué y entre los nombres que suenan se encuentran los del actor Chris Evans y el cantante Alejandro Sanz. Con el primero empezó a seguirse en Instagram, mientras con el segundo le une una larga amistad con derecho a roce.

El mensaje de Shakira en ‘Te felicito’

Lo que parece evidente es que a la colombiana de 45 años no le van a faltar pretendientes que quieran sustituir a un Gerard Piqué que tiene a la opinión pública en contra por sus infidelidades. Por otra parte, Shakira se está haciendo de oro con la canción dedicatoria a su ex marido Te Felicito, que ya supera los 250 millones de visitas en YouTube.

Cada vez está más cerca de conocerse la resolución al culebrón que rodea a una pareja que fue feliz durante una década y que ahora parece haber roto en pedazos su relación. Shakira parece firme en su decisión de dejar atrás su relación con Piqué, pero ¿podrá camelarle el central en su encuentro en Las Bahamas? La cantante dijo que «lo siento, pero ya en esa moto no me monto». Veremos si sigue tan firme cuando la familia vuelva a reunirse.