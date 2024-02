Sergio Rico y Alba Silva esperan su primer hijo meses después del grave accidente del portero

Sergio Rico y su mujer Alba Silva vivieron uno de los años más difíciles después de que el portero español sufriera un accidente con un caballo en El Rocío que le tuvo varias semanas ingresado en el hospital, en coma, y en un estado muy delicado, cerca de perder la vida. Sin embargo, el guardameta se recuperó felizmente y ahora la pareja está de enhorabuena, ya que han anunciado que están esperando su primer hijo.

«Estamos muy agradecidos con la vida. Después de todo lo que hemos pasado, esta noticia es un regalo. Sobre todo para Sergio, que está emocionadísimo», confiesa la mujer del deportista en una entrevista con la revista Hola. La influencer también ha desvelado que antes del accidente de Sergio, «perdimos un bebé. Ahora tenemos miedo de que nos pueda volver a ocurrir. Estamos nerviosos, pero muy ilusionados».

Nueve meses después del angustioso accidente, Sergio y su mujer ya pueden compartir que se preparan para ampliar la familia. «Se lo contamos a la familia la semana pasada. El domingo fuimos a pasar el fin de semana a Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y se lo dije a mi madre. Ha sido una gran alegría para todos», cuenta la mujer de Sergio Rico, que también explica por qué han sido tan cautelosos a la hora de anunciar la noticia. «Hemos tardado en contarlo porque queremos ser prudentes. Antes del accidente de Sergio, perdimos un bebé. Ahora tenemos miedo de que pueda volver a ocurrir. Estamos nerviosos, pero muy ilusionados».

EXCLUSIVA: Sergio Rico y Alba Silva esperan su primer hijo, tras el grave accidente que cambió sus vidas 🤰🏼 (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/Vr6CiGyrKW — Revista ¡HOLA! (@hola) February 14, 2024

Mientras llega este primer bebé, Sergio Rico continúa con su recuperación con optimismo. «La verdad que me encuentro muy bien. Cada día muchísimo mejor. Ya siento que mi cuerpo vuelve a ser el de antes», confesó en una entrevista ofrecida a DAZN el pasado enero. «Diría que me he recuperado en un 90 por ciento. Hablan del aneurisma, que aún sigue un poco abierto. Me quedan 2,7 milímetros para cerrarse», añadió entonces Sergio, quien confía en reincorporarse a los terrenos de juego cuanto antes. «Todos los médicos me dijeron que podría volver sin problema, así que, si ellos no lo temen, ¿por qué lo iba a temer yo?».

El guardameta del PSG también explicó el momento del accidente y lo que recuerda de él: «Tengo un desfase de cuatro o cinco horas. Recuerdo haber terminado el partido contra el Estrasburgo y coger un avión para los días libres que tenía. Después, al igual que todo el equipo, recuerdo llegar al aeropuerto, montarme con un amigo en el coche que era el encargado de llevarme al Rocío. A partir de ahí no recuerdo más nada, no recuerdo ni siquiera llegar al Rocío. Tengo ahí ese desfase de varias horas horas antes del accidente en el que no recuerdo absolutamente nada hasta que ya me despierto en el hospital».