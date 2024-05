El Sevilla cerró su agitada semana con una decepcionante derrota en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao (2-0) con goles de Raúl García y Muniain. Los de Quique Sánchez Flores ofrecieron una imagen muy pobre, sobre todo en la primera mitad, que arrojó un imposible de levantar en la segunda parte. Todo ello con la resaca aún del adiós del técnico al finalizar la Liga y del ‘caso Navas’, quien primero anunció que abandonaba el club hispalense este verano para, tan solo 24 horas después, confirmar que había renovado hasta diciembre y que después trabajará en la institución de Nervión en el puesto que desee y hasta que él desee. Es decir, un contrato vitalicio.

Sergio Ramos, tras la derrota ante los hombres de Valverde, volvió a ejercer de capitán y analizó la situación del equipo. «No hay que buscar ningún tipo de excusas. Ha sido una semana movidita. Cuando te pones la camiseta hay que dejar los problemas fuera. Han sido circunstancias que no pasan todos los días, pero hemos dado la cara», comentó el zaguero al término del choque, que supuso la tercera derrota consecutiva de los de Quique Sánchez Flores.

El camero, el hombre más cercano a Jesús Navas dentro del vestuario, ha vivido con mucha intensidad todo lo acontecido durante la semana. Sin embargo, Ramos no ha tomado aún una decisión sobre su futuro a pesar de contar con una oferta muy similar a la del lateral derecho, pero futbolista y club aún no se han sentado a hablar de una posible renovación. «Yo vivo al día, como siempre me ha dicho mi padre. Nos queda un partido y ya veremos qué pasa. Se deben cambiar muchas cosas», dijo Sergio Ramos, a quien los rumores sitúan en la MLS la próxima temporada.

Ramos confía en la cantera

No obstante, Sergio Ramos quiso quedarse con lo poco positivo que se pudo extraer de la derrota en Bilbao, y eso pasa por valorar la actuación de los canteranos, los más jóvenes, los que dieron la cara en la segunda mitad y, según el capitán hispalense, los que deben suponer la piedra angular del club en el futuro próximo.

«Sabíamos dónde veníamos y que iba a ser un rival complicado. Tienen jugadores muy rápidos por banda y nos ha faltado intensidad y ajustes. Después de un resultado negativo hemos dado la cara en la segunda parte con los chavales que vienen con mucha hambre e ilusión, gente que siente los colores y tiene hambre. Eso es lo que quiero y necesita el Sevilla en sus actuales circunstancias», valoró el central.

El final de temporada del Sevilla está siendo un fiel reflejo de lo que ha sido toda la temporada. Un año difícil en cuanto a resultados y juego que han tenido al equipo coqueteando con los puestos de descenso durante buena parte del curso. Una vez salvados, los jugadores se han relajado hasta el punto de encajar tres derrotas consecutivas que han vuelto a poner el club patas arriba. Un cambio de presidente, polémica entre los accionistas, varios entrenadores, fichajes que no funcionan y una temporada lamentable han creado un cóctel perfecto para que el club que más veces ha levantado la Europa League se reestructure durante este verano.