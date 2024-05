Durísima carta de Jesús Navas contra el Sevilla: «No ha habido ninguna llamada, ninguna»

Jesús Navas emitió una carta abierta a los aficionados del Sevilla en sus redes sociales después de que se conociese su marcha del conjunto hispalense como una de las mayores leyendas de la historia del club. El de Los Palacios pone fin a 17 temporadas en el equipo de su vida (con el Manchester City de por medio) y quiso explicar los motivos de su salida. Y lo hizo con acusaciones a la directiva, que no le llamó para renovarle.

«Ha sido un día triste, un día muy difícil para mí, un día que nunca pensé que llegara, un día que dada la decisión que he tomado os debo ser sincero: Pero es así como se ha dado. He leído que dicen que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo, pero, con todo respeto, no ha sido así», comienza la carta del capitán del Sevilla.

«Mi marcha del Sevilla trataba de explicarla cuando algunos de mis compañeros me preguntaban y les decía que para mí era una locura lo que estoy viviendo. Solo porque no entiendo que no puedo ver así a mi Sevilla. Me muestro ante mi último año y es difícil de afrontar, por cómo lo vivo y por cómo los siento, porque un fútbol sin mi Sevilla no es una decisión que se puede tomar hace cuatro meses», añade Jesús Navas.