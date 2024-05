Horas de locura en el Sevilla. Jesús Navas renueva con el conjunto andaluz después de que anunciara que no lo haría y cargara contra la entidad en una durísima carta. Y lo más llamativo es que el futbolista, campeón del mundo con España y con opciones de ir a la próxima Eurocopa, renueva… ¡sólo hasta diciembre! Y además no cobrará durante los últimos meses y el dinero que le pague el Sevilla lo donará a una Fundación. Así, a mitad de la próxima temporada, Jesús Navas colgará las botas y pasará a formar parte del Sevilla «en el puesto que desee con carácter vitalicio».

Lo ocurrido en las últimas horas en el Sevilla pocas veces se ve en el fútbol. Jesús Navas, mayor leyenda de este club, arremetió contra el club en una durísima carta en la que explicaba la razón por la que se iba. «No ha habido ninguna llamada, ninguna, de quienes debían proponer mi continuidad. Pero todavía es más doloroso afrontar que después de comunicarlo no un ‘espera vamos a verlo’», escribió Navas.

Sin embargo, horas después renueva, pero sólo hasta el 31 de diciembre de 2024. Jesús Navas dice ahora que «ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la propuesta realizada por el presidente de mi Sevilla FC». «Sí, me quiero retirar en Nervion. Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a la entidad que me tiene enamorado», añade Navas.

Entre su carta y su renovación hubo otra novedad, una rueda de prensa de Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, en la que explicó paso por paso lo que ocurrió con Jesús Navas en los últimos meses y en la que le lanzaba una propuesta: un contrato vitalicio para que Navas hiciera lo que quisiera en el club.

Y es lo que ahora ocurre. Jesús Navas acepta esa nueva opción y seguirá en el Sevilla, pero sólo media temporada, hasta el final del próximo año 2024. Y lo hará, dice, sin cobrar: «Estos próximos meses, mis últimos como futbolista profesional, no los cobraré. El sueldo que se acuerde con el presidente será donado a una Fundación». Tras retirarse como futbolista, pasará a formar parte de la entidad en un cargo que no se ha especificado y que será de carácter vitalicio.

