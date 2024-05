Del Nido Carrasco contesta a Jesús Navas: «Le ofrezco un contrato vitalicio para que se quede»

José María del Nido Carrasco salió a rueda de prensa en la mañana de este sábado para responder a Jesús Navas tras su comunicado en redes sociales y dar la versión del Sevilla sobre lo ocurrido. El capitán del conjunto hispalense disparó contra el presidente, que se vio obligado hablar ante los medios de comunicación para informar que le ofreció «un contrato vitalicio».

«A raíz de la información surgida en los últimos dos días me veo en la obligación de poner de manifiesto cuál ha sido la postura del Sevilla en torno a Jesús Navas. A mí no se me ocurriría como sevillista ni como presidente confrontarme con la mayor leyenda del Sevilla. Es el jugador con más partidos y con más títulos, es una leyenda y este estadio lleva su nombre. No quiero polemizar con él porque lo quiero y lo respeto, pero no puedo permitir que se diga que Navas no sigue porque el Sevilla no quiere que siga», comenzaba el presidente.

«El jueves después del partido con el Cádiz, a las nueve y poco de la mañana recibo una llamada de la agencia de representación de Navas, para transmitirme la decisión de Jesús de abandonar el Sevilla. Me pregunta que cómo estoy y le digo que muerto, después de perder contra el Cádiz. Y me traslada la decisión irrevocable de Jesús de abandonar el Sevilla. Que la decisión estaba tomada y que Jesús 40 minutos más tarde la iba a trasladar a sus compañeros en el gimnasio. Yo me quedo en estado de shock y entiendo que lo que tengo que hacer es respetar su decisión», continuó el presidente del Sevilla.

«Yo digo que había trasladado a Jesús la intención de que él hubiera colgado las botas en el Sevilla pero que respeto su decisión y que el Sevilla sólo puede rendirle pleitesía y que sólo podíamos trabajar para ver cómo volvía Navas al Sevilla», dice José María Del Nido Carrasco.

«El 10 de noviembre de 2023 me reúno con Navas, Ramos, Rakitic, Ocampos y Fernando y les comunico que quería reconstruir un nuevo Sevilla con su ayuda y su figura, la de los cinco. Que iban a jugar en el Sevilla todo el tiempo que ellos quisieran jugar y que cuando se retiraran iban a trabajar en el Sevilla en el puesto que quisiesen, les pedí compromiso y todos lo asumieron, seguir en el Sevilla todo el tiempo que ellos decidieran», comenta sobre el cónclave con los cinco capitanes, dos de ellos ya fuera del equipo.

«En diciembre después de un entrenamiento les pedí ampliar a Gudelj en esas reuniones y me vi con los seis en el palco del estadio Jesús Navas y les volví a trasladar a los seis que iban a estar en el club el tiempo que ellos quisieran, hasta que ellos se retiraran. Si Jesús no lo entendió así, le pido disculpas», continúa.

Contrato vitalicio para Navas

Pero además, también se dirige a Sergio Ramos, donde también quiere que se quede de forma vitalicia en el Sevilla: «Yo entendí que era más que suficiente el compromiso adquirido con él. Desde que soy presidente, en todas las intervenciones en medios de comunicación que se me pregunta por Jesús y por Sergio digo que el momento de hablar era después de la temporada. El Sevilla hasta el día del Mallorca no tenía asegurada la permanencia y para mí el día de las renovaciones era cuando acabase la temporada, con la tranquilidad de que yo ya había trasladado cuál era la idea del club Si nos sentamos en un minuto, lo arreglamos».

«Ofrezco a Navas un contrato vitalicio para que esté en el Sevilla el tiempo que quiera y cuando cuelgue las botas siga trabajando en el club hasta el último día de su vida. Si mantiene su decisión de salir lo respetaré y esperaré que el club esté a la altura en su salida, pero espero y deseo que siga en el Sevilla», zanjó sobre este asunto.

Quique Sánchez Flores abandona el Sevilla