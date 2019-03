Sergio Ramos: “Cuando careces de gol al final se te van las cosas”

Sergio Ramos se rindió a la mayor eficacia del Barcelona en los últimos dos Clásicos. "Cuando careces de gol al final se te van las cosas".

Sergio Ramos dio la cara tras la segunda derrota consecutiva del Real Madrid frente al Barcelona en el Santiago Bernabéu en apenas tres días. El defensa se mostró orgulloso por el esfuerzo de su equipo, pero se mostró molesto por la falta de gol del equipo.

El Barça como una pesadilla

“Pesadilla no. El otro día, pese a dominar la eliminatoria, el fútbol es gol y eficacia y ellos fueron superiores en esos dos aspecto. El fútbol al final lo marcan los goles. En la Liga teníamos una oportunidad y no hemos podido con. Los felicito, por el partido, por el resultado, les quitamos el balón, el dominio, pero no pudimos ganar”.

El balance tras las dos derrotas

“Han sido dos partidos muy intensos con un nivel muy alto de esfuerzo tanto para ellos como para nosotros. Hoy tuvimos ocasiones para adelantarnos, pero cuando careces de gol al final se te van las cosas”.

¿Adiós a la Liga?

“La eficacia que están teniendo ellos, aumentan nuevamente la distancia con nosotros y es un paso importante para ellos que encaminan el campeonato de Liga. Es una pena que la distancia sea tan grande. Aún así vamos a seguir peleando”.

Pique con Messi

“Nada, una jugada puntual y es un gesto que no es a posta. Se lo tomó mal, pero lo que pasa en el campo se queda en el campo”.

Todo a la Champions

“En la liga hay que estar trabajando y ganando partidos. El miércoles tenemos una final más”.