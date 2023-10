Seis victorias antes del siguiente parón. Ese es el ambicioso reto que se marca el Atlético de Madrid, que quiere un pleno antes de que las selecciones le vuelvan a echar el telón a la Liga el próximo mes de noviembre. A priori el equipo afronta un calendario relativamente asequible, aunque la primera estación detendrá al tren rojiblanco en Vigo, donde le espera un necesitado Celta. Por delante aguardan cuatro partidos de Liga y dos de Champions ante el Celtic que, en caso de ganar, situarían a los de Simeone con los dos pies en octavos de final.

Celta, Celtic, Alavés, Las Palmas, Celtic de nuevo y Villarreal. Éste es el calendario que afrontará el Atlético desde el sábado 21 de octubre hasta el domingo 12 de noviembre. 22 días de vértigo en los que el equipo debe afianzar su candidatura a pelear por la Liga y a superar tras el fiasco del año pasado la fase de grupos de la Champions. Existe un moderado optimismo por la forma en la que se marchó al último parón, pero en la memoria colectiva rojiblanca está aún muy presente el doloroso 3-0 del Valencia y contra ese recuerdo es contra lo que está luchando Simeone, que poco a poco está recuperando a los jugadores que han estado presentes con sus selecciones.

De Paul y Nahuel, que llega con un golpe en la cadera, no se incorporarán hasta este jueves, sin tiempo apenas para preparar el choque del sábado en Balaídos en el que previsiblemente ni uno ni otro aparecerán en el once inicial. Simeone va a dar prevalencia a los jugadores en mejor estado físico, y en este sentido le benefician las vueltas de Correa, Soyuncu y Pablo Barrios. El canterano, de hecho, apunta directamente al once titular, que podría ser el formado por Oblak, Llorente, Azpilicueta, Witsel, Hermoso, Lino, Pablo Barrios, Koke, Saúl, Griezmann y Morata, aunque arriba podría haber cambios porque los dos delanteros vienen de dos encuentros muy exigentes con su selección.